Bookcity: a Milano la Festa del libro

Il sogno è quell’istante effimero che nasce nel profondo del sonno ma che ha il potere di trasformare la veglia, evocando associazioni di pensieri e desideri profondi, utopie, evasioni e battaglie, incubi e paure. I sogni hanno popolato le opere della letteratura di tutti i tempi, da Penelope a Giovanna d’Arco, da Cenerentola a Hitchcock, e hanno influenzato filosofi, pensatori, artisti e figure di riferimento del mondo della cultura. Bookcity Milano 2023 è una manifestazione diffusa che si svolge in oltre 300 luoghi della città , con circa 1.500 appuntamenti in cui incontrare gli autori e scoprire luoghi ancora poco noti della città.

Il tema del sogno pervade tutta la manifestazione, già a cominciare dall’evento inaugurale, in programma mercoledì 15 novembre alle 20.00 al Teatro Dal Verme, in una serata che ha come protagonista lo scrittore turco Orhan Pamuk, Premio Nobel per la Letteratura 2006, che per l’occasione riceve il Sigillo della Città dal sindaco Giuseppe Sala. Le opere di Pamuk mettono in luce le diverse sfaccettature del rapporto tra Oriente e Occidente, con narrazioni complesse, in bilico tra realtà e immaginazione: uno sguardo autentico sulla vita umana e sulle sue emozioni. La serata, condotta dall’autrice Giovanna Zucconi, è anche l’occasione per rendere omaggio ad Achille Mauri, una delle anime di BookCity fin dal momento in cui è nata, scomparso all’inizio di quest’anno.

Quando si parla di sogni non si può fare a meno di affrontare anche l’incubo. “La cronaca nera da Buzzati ai podcast” è tema dell’incontro, in programma sabato 18 novembre alle 11.30 al Piccolo Teatro Grassi: si parla dei modi in cui vengono raccontate le vicende più efferate e malvage e di come è cambiato il racconto della cronaca nera, in compagnia di Stefano Nazzi, autore del pluripremiato podcast “Indagini” e dello scrittore Giacomo Papi. Di sogni e utopie tratta anche l’incontro dedicato al prossimo anniversario della nascita di Franco Basaglia, figura rivoluzionaria nel campo della salute mentale e della medicina psichiatrica (Caffè Rouge del Teatro Franco Parenti, sabato 18 novembre alle 12.30).

La riflessione sul Tempo del sogno si conclude domenica 19 novembre, alle 20.00, con una serata al Teatro Franco Parenti intitolata “I libri del sogno”: Vittorio Lingiardi accompagna il pubblico nella biblioteca dei sogni, dove autori come Ovidio, Cvetaeva, Schnitzler e Kafka vengono letti da Federica Fracassi.

Tra le novità di BookCity Milano 2023 spicca l’inaugurazione della Casa della Voce, il nuovo spazio che l'Area Biblioteche del Comune di Milano dedica alle forme di cittadinanza attiva che operano in città nell'ambito della lettura, negli spazi dell’ex Fornace di via Gola (Alzaia Naviglio Pavese 16): inaugurazione giovedì 16 novembre alle 18.00 con l’attrice Anna Nogara che per l’occasione, leggerà ad alta voce alcuni testi di Carlo Emilio Gadda. A seguire tre giorni di letture ad alta voce.



BookCity Milano 23 è anche l’occasione per celebrare diversi anniversari della letteratura e del mondo della cultura: in occasione dei 140 anni dalla prima edizione in volume di “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi, la manifestazione ospita la lettura ad alta voce dell’opera, da parte di Peppe Servillo: la lettura, suddivisa in tre parti, ha luogo nelle serate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre, alle 19.00 al Teatro Gerolamo.



In occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, la Fondazione Culturale San Fedele ospita alcuni appuntamenti dedicati allo scrittore, poeta, padre del romanzo italiano, tra i quali: mercoledì 15 novembre alle 17.30 “La pietà di Manzoni”, con Stefano Motta e Iuri Sandrin S.J.; giovedì 16 novembre alle 17.30 “Il complicato rapporto dei Gesuiti con Manzoni” con Giancarlo Pani; Fabiola Giancotti e Gualtiero Scola trattano invece di “Francesco Hayez e gli altri: il ritratto di Manzoni”, sabato 18 novembre alle 11.00.



Nel centesimo anniversario della nascita della celebre soprano Maria Callas, si svolge l’incontro “La vera Maria Callas”, in compagnia dell’autrice Annarita Briganti e Isabella Fava, letture di Alessandra De Luca, domenica 19 novembre alle 16.00 al Teatro Franco Parenti.

Nell’edizione di quest’anno, a Milano si aggiungono anche Cremona e Lodi: in entrambe le città è previsto un ricco palinsesto di eventi, incontri, presentazioni, eventi musicali e dialoghi.



