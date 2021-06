Bellaria Igea Marina: un’estate “Flower Mood”

Istockphoto

Bellaria Igea Marina, il grazioso centro della Riviera Romagnola a pochi chilometri da Rimini, inaugura la stagione estiva con un concerto di Umberto Tozzi, in programma sabato 5 giugno presso la “Flower Arena” dello Stadio Comunale per il primo concerto Covid free con il pubblico finalmente in presenza sotto il palco per la prima volta in Italia. È questo il primo di una serie di appuntamenti che rendono viva e scintillante la stagione estiva 2021. Altri eventi di spicco sono, venerdì 2 luglio, il concerto di Nek e, il giorno successivo, quello di Francesco Renga. Ci sono anche l’Air Show delle Frecce Tricolori (il 24 e il 25 luglio) e l’ormai tradizionale Weekend Rosa il 30 e il 31 luglio.