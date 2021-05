Dimmi che passione hai, ed ecco la tua spiaggia 

Grado: mare e terme - Un particolare microclima che non fa mai mancare il sole sulla sua costa, un mare pulito e dei fondali bassi, rendono Grado una meta perfetta, sicura e accessibile per una vacanza in famiglia con i bambini. Chi desidera concedersi un po’ di salubre relax qui trova uno stabilimento termale riconosciuto a livello internazionale, che si completa con un Parco termale acquatico, composto da una piscina ergonomica di 85 metri dotata di idromassaggio, cascate d’acqua, vasche termali con acqua marina, trampolini e giochi. I 120.000 metri quadrati di arenile sono suddivisi in quattro spiagge che offrono servizi differenziati agli ospiti che possono ulteriormente “personalizzare” i loro giorni di vacanza.



Liguria: l’imbarazzo della scelta – La Liguria è nota per il suo mare stupendo, confermato anche quest’anno dal primato di Bandiere Blu, simbolo di acque cristalline e di servizi balneari al top. Con 32 vessilli a sventolare tra la Riviera di Ponente e quella di Levante, la regione si conferma al vertice della classifica nazionale. Non c’è che l’imbarazzo della scelta fra spiagge ideali per ogni esigenza: famiglie, patiti dello sport, fanatici della movida o amanti del relax più totale e perfino gli animali domestici, qui tutti potranno trovare il loro mare ideale. Varigotti, Camogli, Diano Marina, Lerici sono solo alcune delle località insignite della Bandiera Blu, che quest’anno sventola anche su 15 porticcioli turistici liguri.



Isola d'Elba: mare e trekking - Con le pinne e le scarpe da trekking: mare e montagna trovano il connubio perfetto splendida all’Isola d’Elba, dove suggestive spiagge bianche condividono la bellezza con i sentieri del Monte Capanne, che consentono di raggiungere la vetta più alta dell’isola. Tra incontri faunistici e macchia mediterranea, l’ascesa al monte Capanne permette di godere di un’incredibile vista dell’Elba e dell’intero arcipelago.



Numana: mare e archeologia – Per chi ama l’archeologia e desidera scoprire il passato della nostra bella Italia, tra le mete imperdibili c’è Numana, nelle Marche: la cittadina della Riviera del Conero, non soltanto vanta un litorale Bandiera Blu, ma anche un passato antico, testimoniato dai reperti conservati nel Museo Archeologico cittadino, l’Antiquarium. Tra i ritrovamenti, è possibile ammirare la tomba della principessa picena che comprende un ricco corredo funerario, inclusi una biga e un calesse.



Positano: mare e glamour - Rifugio di poeti e celebrità, a strapiombo sulle onde turchesi, Positano è la meta più glam della Costiera Amalfitana. Deve la sua fama internazionale, oltre che alle sue bellezze paesaggistiche e alla sua intricata e unica conformazione, alle generazioni di artisti, intellettuali, personaggi del jet set che l’hanno scelta per soggiornarvi o per rifugiarvisi. Una cascata di case candide e pastello abbarbicate alle rocce, fino al mare, in mezzo a cupole, archi, viuzze e gradinate: è come un antico presepe che si espande in verticale fino alla spiaggia Grande. Positano è così, fascino mediterraneo tra il blu cobalto del mare e l’azzurro del cielo, e in mezzo il giallo dei limoni.



Palinuro: mare e grotte – Sempre in Campania, nel Parco Nazionale del Cilento, Palinuro è una vera e propria perla anche grazie alle grotte marine, meraviglie naturalistiche accessibili solo da mare. La più nota è la Grotta Azzurra che prende il nome dell’incantevole colore delle sue acque. Nella Grotta delle Ossa, invece, furono appunto ritrovati resti di animali preistorici. Si incontrano poi - tra le altre - la Grotta del Sangue, dalle pareti di colore rosso, e la Grotta dei Monaci, dove si sviluppano formazioni stalagmitiche che richiamano nelle forme i monaci in preghiera.



Tropea: mare e sport - Il modo migliore per godere del mare cristallino di Tropea, perla del mare calabro, con i fondali sono ricchi di vita, è indossare una muta da sub e prendere parte alle escursioni in barca con immersioni guidate. Per chi invece preferisce fare sport in superficie, a Tropea si può “volare” sulle acque cristalline con il Flyboard.



Salento: mare e vino - Il “tacco” d’Italia regala non soltanto spiagge di sabbia bianca, mare caraibico, borghi caratterizzati dall’inconfondibile sagoma dei trulli, città dalle architetture cesellate e traforate, ma anche la più alta concentrazione di vini DOC della Puglia. Una destinazione perfetta per chi ama viaggiare alla scoperta di profumi e sapori locali e abbinare alla tradizionale vacanza mare, sole e spiaggia, anche la ricerca di prodotti del territorio.



San Vito Lo Capo: mare e climbing - Arrampicarsi vista mare? A San Vito Lo Capo, nella Sicilia occidentale, troverete uno dei più grandi comprensori d'arrampicata del sud Italia: alte falesie attrezzate per l’arrampicata sportiva, come quelle di Cala Mancina, con le pareti a picco che richiamano appassionati dall'Italia e dall'estero.



Golfo di Orosei: mare e barca – Una stupenda area naturalistica che si estende per oltre 40 km: è il Golfo di Orosei, in Sardegna, che vanta uno stupendo litorale con insenature e spiagge di finissima sabbia da raggiungere in barca, per vivere le acque cristalline in tutta la loro bellezza. Tra i gioielli naturali del golfo spiccano le incontaminate Cala Gabbiani e Cala Biriol, mentre da Cala Gonon si raggiunge la Grotta del Bue Marino, così chiamata perché qui un tempo si rifugiavano le foche monache.