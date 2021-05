Marche 2021, dieci spiagge per l'estate

Gabicce Mare – E’ una graziosissima località della Riviera a Nord delle Marche, è uno dei centri balneari più caratteristici, famosa per un turismo familiare e sportivo e per l’ospitalità nei suoi Hotel, Residence e Bed and Breakfast. Gabicce Mare offre una vista del paesaggio davvero suggestiva: nella zona direttamente sul mare, il turista trova alberghi e stabilimenti balneari attrezzati, mentre nella parte collinare di Gabicce si trova uno scorcio panoramico immerso nel verde, dal quale si può osservare tutta la costa, meravigliosa al calar del sole. La spiaggia di sabbia finissima, gli hotel in riva al mare, il clima ideale per una vacanza al sole, l’accoglienza e la gentilezza dei paesani caratterizzano Gabicce Mare.



Portonovo, Mezzavalle - La spiaggia di Mezzavalle è una lunga spiaggia libera che si può raggiungere, dalla strada provinciale del Monte Conero, percorrendo due sentieri pedonali, non lunghi ma abbastanza ripidi in alcuni tratti.



Pesaro - Affacciata sul mare e attraversata dal fiume Foglia, Pesaro è un centro balneare situato tra due colline costiere: il Monte Ardizio a est sud est e il Monte San Bartolo a ovest-nord-ovest, che dà il proprio nome al Parco Naturale del Monte San Bartolo. Sono sette i chilometri di spiaggia sabbiosa tra litorale attrezzato e libero, più di 100 le strutture di accoglienza turistica, alcune aperte tutto l’anno, tra alberghi al mare, in centro e collina, agriturismi, campeggi e appartamenti, per un totale di quasi 11.000 posti letto.



Sirolo - Le tre spiagge di Sirolo si snodano fin sotto il Monte Conero con una sequenza di ambienti tra più suggestivi della costa adriatica. La Spiaggia dei Sassi Neri è formata da un lungo arenile di renella scura lambito da un mare dalle acque di un blu intensissimo. Si tratta di un ambiente libero ed incontaminato, privo di servizi e molto amato dagli appassionati della natura. Spiaggia San Michele è una lunga distesa di sabbia e ghiaia bianca sovrastata da spettacolari cascate di falesia e macchia mediterranea. A tratti libera, a tratti attrezzata con balneari, è ideale per surfisti quando soffia il maestrale. Spiaggia Due Sorelle è famosa soprattutto per i suoi bianchi scogli e presenta un aspetto davvero incontaminato e selvaggio, dove la natura la fa da padrona ed è la protagonista assoluta. La Spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo è davvero l'ideale per tutti coloro che amano le immersioni subacquee, visto che il mare è bello, limpido, calmo, con fondali digradanti.



Numana - Spiaggia incantevole, sofisticata e raccolta, punteggiata da file di ombrelloni colorati. Gli stabilimenti balneari sono ben attrezzati, il fondale basso e protetto da tre scogliere.



Marotta - La spiaggia è lunga circa dieci chilometri e composta da sabbia chiara, in alcuni tratti di costa è rocciosa mista a ghiaia. Il mare è cristallino e di un particolare colore che va dal turchese al blu cobalto man mano che ci si allontana dalla riva. I fondali sono digradanti rendendo piacevole il bagno anche a coloro che non sono esperti nuotatori.



Senigallia, spiaggia di ponente e di levante - La cittadina vanta la famosa spiaggia detta "di velluto", con i suoi 13 chilometri di sabbia finissima, interrotti solo dai lunghi moli del porto e dalla suggestiva Rotonda a Mare, nata nel XIX secolo per scopi idroterapici e ricreativi e oggi sede di mostre ed eventi. Il lungomare è caratterizzato dalla presenza di numerosi stabilimenti balneari attrezzati con campetti di beach volley, calcio, tennis e giochi per bambini. Il Lungomare principale è affiancato da una pista ciclabile dove poter pedalare o pattinare in tutta tranquillità. Nei pressi di Senigallia, quale naturale prolungamento del suo arenile, si trova la località di Marzocca, caratterizzata da una spiaggia prevalentemente sassosa.



Porto Recanati - La fascia centrale della costa è caratterizzata da spiagge tendenzialmente sassose ma anche sabbiose e mare scosceso. La zona è completamente pianeggiante ed è situata in prossimità del Monte Conero. Moderni stabilimenti balneari con parchi giochi per bambini, possibilità di praticare sport acquatici, piste ciclabili lungo il fiume Potenza e in zona Scossicci fanno di Porto Recanati una delle stazioni balneari più frequentate delle Marche. Tutte le strutture balneari private sono adeguate e dunque presentano percorsi attrezzati per persone con difficoltà motorie, servizi igienici e parcheggi riservati. Per quanto riguarda i tratti di spiaggia libera, si dispongono sulle tre zone del lungomare: Nord (località Scossicci), Sud (località Lido delle Nazioni) e Centro. Tutte dotate di passerella e pedana per raggiungere la battigia, ma il lungomare Centro è maggiormente fornito di servizi.



Civitanova Marche - A Civitanova ci sono 8 km di spiaggia mista. A nord troviamo una riva sabbiosa e un fondale poco profondo, a sud sabbia mista ghiaia con acque più profonde. Il litorale è ben servito da tre piste ciclabili, da nord a sud. Le aree accessibili per i disabili sono dotate di pedane che arrivano fino alla battigia, vengono messe a disposizione le sedie JOB con la dovuta spiegazione da parte del personale qualificato. I cani sono ammessi in alcuni stabilimenti balneari. Civitanova è un centro con molti locali e ristoranti.



San Benedetto del Tronto - Chiamata anche Riviera delle Palme, dicitura poi estesa anche alle località limitrofe della costa, richiama visitatori da ogni parte d'Italia e d'Europa; è una delle principali località turistiche delle Marche, grazie alle ampie spiagge sabbiose incorniciate nell’affascinante sfondo delle palme e degli oleandri, in grado di evocare meravigliosi scenari esotici. Il lungomare è punteggiato da numerosi giardini tematici, zone relax e giochi per bambini. Un’ampia pista ciclabile costeggia ininterrottamente la spiaggia e prosegue senza interruzioni per oltre 15 km, fino a Cupra Marittima.



