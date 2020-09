Bellaria-Igea Marina: grande festa per la piadina romagnola

Una golosissima festa torna a celebrare una delle più tradizionali prelibatezze romagnole: la Festa della Piadina a Bellaria-Igea Marina , grazioso centro balneare in provincia di Rimini, porta allegria e tanti buoni sapori nel cuore della città con la sua edizione numero 17, in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Gran festa lungo tutta l’Isola dei Platani e nelle vie limitrofe con stand, gastronomia e momenti di intrattenimento.

La tradizionale kermesse si è consolidata negli anni come uno degli appuntamenti settembrini più attesi sul territorio: la piadina, il ‘pane povero’ di Romagna è una vera icona per l’intero territorio, uno street food ante litteram che ha conquistato nel tempo anche i palati più raffinati e la cucina gourmet. Si può gustare in innumerevoli combinazioni e abbinamenti: con il pesce, la carne, i formaggi o le verdure, e persino insieme ai sapori più dolci, molti dei quali sono tutti da scoprire presso le piadinerie distribuite lungo viale Paolo Guidi nei tre giorni della festa.



La Festa della piadina è innanzi tutto un appuntamento con il buon cibo, ma non mancano cultura, tradizione e divertimento. Così, tra una piadina, un bicchiere di vino ed una passeggiata tra le bancarelle, si possono ascoltare le irresistibili barzellette di Nevio Bedin, oppure assistere a uno show cooking o ancora ascoltare buona musica dal vivo. Il sipario si alza sulla festa venerdì pomeriggio e si prosegue sabato e domenica per tutta la giornata.

