Golosaria nel Monferrato: doppio weekend di gusto

Il tema, lo stesso scelto per l’edizione rimandata a causa del lockdown, è “Le Colline del Vino” : così Golosaria tra i castelli del Monferrato propone la sua 14° edizione , in programma eccezionalmente in due weekend, sabato 12 e domenica 13 e sabato 19 e domenica 20 settembre. Nel pieno rispetto delle norme di sicurezza imposte dalla delicata situazione sanitaria, il buon bere e le eccellenze della gastronomia si riuniscono nel Monferrato , terra di gusto e bellezza, per lanciare un messaggio di rinascita.

Golosaria fra i castelli del Monferrato è nata nel marzo del 2007 da un’intuizione dell’Associazione Club di Papillon e di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, per offrire un’immagine storico culturale di una terra ricca di suggestioni.

Si comincia sabato 12 e domenica 13 settembre nel Castello di Casale Monferrato, che ancora una volta ospita nelle sue sale i produttori di cose buone selezionati dalla guida ilGolosario: sono presenti 60 espositori di ogni parte d’Italia con i loro prodotti di grande eccellenza: dai salumi monferrini a quelli toscani, quelli d’oca della tradizione lombarda e le peculiarità casearie tra cui la Robiola di Roccaverano, le tume di Langa, Raschera d’alpeggio, ma anche il pecorino di Amatrice e il Fiore Sardo Dop. Non mancano dolci, tartufi, riso e paste fresche. Accanto a loro, per tutto il weekend, la corte del castello si anima con i birrifici artigianali e le proposte pret-à-manger delle cucine di strada, che sabato sera restano aperte fino alle 23.



Si replica sabato 19 e domenica 20 settembre, ma l’appuntamento si sposta al castello di Uviglie, a Rosignano Monferrato, trasformato per l’occasione nella “casa del vino” con una nuova edizione di Barbera&Champagne, l’incontro tra le bollicine italiane e francesi e i grandi vini rossi del Monferrato. Qui, ad attendere i visitatori, ci sono i banchi di assaggio di decine di cantine presenti e l’Enoteca dei Top Hundred, la grande selezione di spumanti italiani premiati in questi anni da Paolo Massobrio e Marco Gatti, Di Champagne si parla attraverso un percorso sensoriale che celebra lo storico rapporto tra Monferrato e Francia, mentre una speciale area del castello il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato allestisce un vero e proprio salotto della Barbera, in cui gli appassionati hanno l’opportunità di dialogare con i produttori, partecipare a wine tasting e degustare i rossi simbolo del Monferrato. Anche in questo contesto non mancano gli assaggi golosi con piatti e street food declinati nel segno della tipicità territoriale per accompagnare al meglio i vini in degustazione.



A poca distanza sono venti le location, tra castelli e suggestivi borghi, che in entrambi i fine settimana ospitano degustazioni, iniziative culturali e attività all’aria aperta, con la novità dei coloratissimi itinerari tra le “Big Bench”, le panchine giganti sparse in molteplici punti panoramici del Monferrato. Sono ben 16: a Rosignano Monferrato, Castelnuovo don Bosco, Grazzano Badoglio e Vignale Monferrato, ma anche ad Aramengo, Calliano, Costigliole d’Asti, Cuccaro e Lu Monferrato, Passerano Marmorito, Sala Monferrato, San Salvatore Monferrato, Tonco, Villa San Secondo e S.Antonio di Odalengo Grande, l’ultima inaugurata il 29 agosto scorso.

Da Altavilla Monferrato, con le degustazioni in programma alla Distilleria Mazzetti e a Cascina Cerola, a Buttigliera d’Asti, con passeggiate nella natura; quindi Castell’Alfero, Castelnuovo Don Bosco e Masio, che mostrerà Golosaria dall’alto della Torre Medievale. E poi Moncalvo, Terruggia e Montiglio Monferrato, che vivrà in entrambi i weekend con passeggiate naturalistiche e assaggi delle tipicità locali.

Vino e cibo sono protagonisti anche a Portacomaro e alla Tenuta Montemagno, mentre si parla di Grignolino a Rosignano Monferrato, con percorsi tra i vigneti, e a Vignale Monferrato, che raccoglie i migliori produttori e che domenica 20 settembre saluta i nuovi Amici del Grignolino dell’anno

La festa prosegue poi a Cocconato, con tour tra cantine e prodotti locali, Montechiaro d’Asti, Scurzolengo e Serralunga di Crea, mentre il castello di Gabiano e il castello di Piea aprono alle visite le loro sale decorate e i maestosi parchi secolari. Grazzano Badoglio, paese simbolo di Golosaria giacché qui riposano le spoglie del primo marchese del Monferrato, Aleramo, propone invece ai visitatori visite ai monumenti, pic-nic nel parco e degustazioni di cibo e vino presso i ristoratori locali.

Il programma completo e gli itinerari sono online sul sito www.golosaria.it.