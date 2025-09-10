Bellaria Igea Marina: con la festa della Piadina un weekend di gusto

Dal 12 al 14 settembre si celebrano tradizione, gusto e spettacolo, per un fine settimana da gourmet
© Istockphoto
Tre giorni all’insegna della piadina, il “pane della Romagna”: l’appuntamento è a Bellaria Igea Marina, a pochi chilometri da Rimini, per la "Festa della piadina", un'occasione per immergersi in un orizzonte di gusto e di convivialità, nel più sincero spirito dell’accoglienza e del buon umore romagnolo. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre la piadina è raccontata e interpretata da associazioni e attività locali, in un percorso gastronomico che abbraccia le vie del centro, con degustazioni, showcooking, musica e dj set fino a notte.
Per la prima volta organizzata da l’Accento srl, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina, la Festa della Piadina trasforma viale Paolo Guidi e le strade limitrofe in un palcoscenico di gusto e tradizione. Le tre giornate della festa hanno per protagonista la piadina, regina della tavola romagnola, raccontata e interpretata da artigiani locali e da azdore locali, le massaie “angeli del focolare” romagnole, che mantengono viva la tradizione delle antiche ricette della tradizione. Nel centro di Bellaria, infatti, i visitatori possono scoprire un percorso gastronomico che unisce creatività e identità territoriale, ad esempio con le proposte della Pro Loco Bellaria Igea Marina con la sua piadina gourmet alla tagliata di tonno, o con le interpretazioni della storica Osteria La Baracca con specialità romagnole, passando per la piadineria Pacha Mama che propone il rotolo con alici marinate, squacquerone, radicchio e rucola, fino alle piadine dolci de l’Insolito Posto, con il gelato squacquerone e fichi con piadina. Queste sono solo alcune delle prelibatezze che si possono assaggiare nei tre giorni della festa, senza dimenticare lo stand del Comitato Borgata Vecchia, ‘memoria storica’ della manifestazione e presenza consolidata che si unisce a quella dei ragazzi di Flottageddon, con il loro dj set.
Gli appuntamenti da non perdere - Il programma prevede spettacoli itineranti, musica, incontri letterari e show gastronomici, tra cui spiccano, venerdì 12 settembre, l’evento di apertura con concerti e animazioni lungo il Viale dei Platani. Sabato 13 settembre: atteso lo showcooking di Frida Vasini, l’“Azdora di Bellaria”, capace di trasformare la cucina in racconto popolare. Nella stessa giornata, piazza Matteotti si anima con danze, musica e dj set fino a notte. Domenica 14 settembre: secondo atto dello showcooking di Frida e intrattenimento con concerti live, Lotteria dell’Estate e spettacoli per famiglie.
Un altro momento di grande richiamo, in Piazza Don Minzoni, la tappa di “Miss Mamma Italiana 2025”, alla ricerca della mamma più bella d’Italia, capace di unire emozione e leggerezza in un evento molto amato dal pubblico. Immancabile, infine, l’appuntamento con “La Romagna dei Libri” con incontri in programma in tutte e tre le giornate all’interno della Biblioteca A. Panzini.
“Un nuovo corso per la manifestazione”, spiega l’Assessore alle Attività Economiche Milena Casali, “in cui abbiamo voluto fosse ancor più forte il coinvolgimento delle attività ‘local’: l’adesione in buon numero dei quali è motivo di soddisfazione, oltre che segno di un tessuto commerciale che collabora e intende essere protagonista. Una festa che abbiamo voluto trasudasse passione e tradizione, distribuite in un palinsesto ricchissimo in cui non mancheranno showcooking, spettacoli itineranti e musicali.” Parole condivise da Alberto Tura, legale rappresentante de l’Accento srl: “Siamo molto contenti di essere al fianco del Comune di Bellaria Igea Marina nell’organizzazione di questa importantissima manifestazione per l’intero territorio. La Festa della Piadina non è solo un appuntamento gastronomico, ma un momento di identità collettiva, che valorizza la cultura e le eccellenze locali.”
Commenti (0)