Bellaria Igea Marina: con la festa della Piadina un weekend di gusto

Per la prima volta organizzata da l’Accento srl, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina, la Festa della Piadina trasforma viale Paolo Guidi e le strade limitrofe in un palcoscenico di gusto e tradizione. Le tre giornate della festa hanno per protagonista la piadina, regina della tavola romagnola, raccontata e interpretata da artigiani locali e da azdore locali, le massaie “angeli del focolare” romagnole, che mantengono viva la tradizione delle antiche ricette della tradizione. Nel centro di Bellaria, infatti, i visitatori possono scoprire un percorso gastronomico che unisce creatività e identità territoriale, ad esempio con le proposte della Pro Loco Bellaria Igea Marina con la sua piadina gourmet alla tagliata di tonno, o con le interpretazioni della storica Osteria La Baracca con specialità romagnole, passando per la piadineria Pacha Mama che propone il rotolo con alici marinate, squacquerone, radicchio e rucola, fino alle piadine dolci de l’Insolito Posto, con il gelato squacquerone e fichi con piadina. Queste sono solo alcune delle prelibatezze che si possono assaggiare nei tre giorni della festa, senza dimenticare lo stand del Comitato Borgata Vecchia, ‘memoria storica’ della manifestazione e presenza consolidata che si unisce a quella dei ragazzi di Flottageddon, con il loro dj set.