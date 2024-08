Azzurro Food Festival: cucina, musica e spettacolo per chi ama il mare

A Sciacca, il pittoresco comune in provincia di Agrigento, in occasione di Azzurro Food Festival il mare è grande protagonista di una serie di eventi tra gastronomia, cultura, musica e spettacolo. Numerosi gli ospiti presenti in questa edizione, in calendario da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre, tra cui il cantante Petit e gli Eiffel 65. La comicità è assicurata dagli spettacoli di comicità con gli spettacoli de “I 4 Gusti” e dei “Falsi d’Autore”, mentre le buone forchette hanno a disposizione numerosi show cooking e, novità di quest’anno, un’accattivante aerea dedicata allo street food. Conduce le serate del Festival, giunto all’XI edizione, Rosy Abruzzo.