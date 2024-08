Emilia, Umbria, Molise, Campania: relax al profumo di lavanda

UMBRIA - Accompagnano i sogni degli ospiti del Relais Borgo Campello, struttura diffusa composta da uno storico Castello e da un antico Convento a pochi km da Spoleto (PG) e dalle Fonti del Clitunno, i fiori di lavanda, utilizzati per creare dei piccoli cuscini da posizionare sul letto. La pianta ha un noto effetto distensivo e antidepressivo, un motivo in più per trascorrere notti serene nelle stanze che un tempo sono state dimora dei nobili o residenza dei monaci.



MOLISE - Cespugli di fiori viola decorano le pietre di tufo delle case dell’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS), fino a qualche anno fa stalle e fienili trasformati in camere e suite dall’atmosfera antica e di design. Altri bouquet di fiori viola crescono vicino ai meleti biologici Melise, attrazione per le farfalle e per le api dell’Apiario di Comunità, che contribuiscono alla biodiversità di un luogo che ha fatto dell’agricoltura sostenibile il suo mantra. La lavanda è anche protagonista di esperienze nella natura, come le passeggiate sensoriali. Solo una delle tante le attività che qui si possono fare: apicoltura, tour guidati in e-bike, rafting sul fiume Sangro, yoga in volo, passeggiate a cavallo.