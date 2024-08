Tra agosto e settembre, sagre tra canederli e peperoni

KNÖDELFEST, FESTA DEL CANEDERLO, Imèr (Trento) - Dal 31 agosto all'1 settembre due giornate per degustare canederli di tutti i tipi, ma anche per partecipare a stage per imparare a prepararli. Non mancheranno intrattenimenti per grandi e bambini, come la fattoria degli animali e la carrozza trainata dai cavalli, l’allegro accompagnamento musicale della musica tirolese e tanto divertimento. Oltre 20 proposte di canederli, salati o dolci, in brodo o asciutti, con la carne, il formaggio o le verdure, vegani o senza glutine, serviti dagli alberghi locali con vini, birre e grappe trentine. Oltre agli assaggi di canederli potrete imparare a prepararli con lo stage "Come si preparano i Canederli?". Inoltre, da segnare in agenda due super concerti che si svolgeranno sabato alle ore 21.30 e domenica alle ore 14.30 in Piazzale dei Piazza con i Mountain Crew, la boy band più famosa dell'arco alpino. www.sanmartino.com



FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA, Carmagnola (Torino) - Giunta alla sua 75esima edizione, è la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo. In programma dal 30 agosto all’8 settembre. Molto più di un semplice evento gastronomico, è una celebrazione della cultura, della tradizione e dell'innovazione agroalimentare. Per dieci giorni sono previsti eventi gastronomici con piatti tipici e sperimentazioni oltre ad appuntamenti culturali e artistici ma anche spettacoli e concerti. www.fieradelpeperone.it



BOLLE DI MALTO, Biella - L’ottava edizione di Bolle di Malto torna a Biella dal 29 agosto al 2 settembre. La città si conferma capitale della Birra artigianale con un programma enogastronomico e di intrattenimento a tutto tondo. 10.000mq di aree attive ogni giorno con ingresso gratuito, 22 birrifici artigianali provenienti da tutte le regioni d’Italia con 300 stili di birra differenti e 22 food truck pronti a guidare i visitatori alla scoperta degli street food più iconici dello stivale. E ancora 3.000 minuti di concerti di musica dal vivo con artisti locali, esordienti e di fama internazionale che accompagneranno la più importante rassegna italiana dedicata alla cultura della birrificazione artigianale. I 4 big che saliranno sul palco di Bolle di Malto saranno: la Municipal (30 agosto), Roy Paci & Aretuska (31 agosto), Nina Zilli (1 settembre), Enrico Ruggeri (2 agosto). Nei giorni di Bolle di Malto si svolgerà la terza edizione degli Stati Generali della Birra Artigianale Italiana, un momento di confronto e di prospettiva del settore brassicolo. www.bolledimalto.it



FESTA DEL MIELE, Poggio Torriana-Montebello (Rimini) - Il 31 agosto e l’1 settembre un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, tra le antiche e tortuose strade del borgo di Montebello, dove ogni anno si svolge un appuntamento fisso con i mieli romagnoli. Mercatino di mieli, formaggi, salumi, incontri con esperti e laboratori gratuiti di assaggi e degustazioni con smielature in diretta per apprendere tutti i segreti dell’oro liquido. Tra i mieli più pregiati della regione la melata proveniente dagli alberi di quercia e di castagno, dal sapore intenso, che ricorda la frutta secca. www.cittadelmiele.it



SAGRA DEL MIELE, Guspini (Medio Campidano) - Questa sagra si tiene in Sardegna, il 31 agosto e l’1 settembre. Di origine medievale, Guspini ospita nella frazione di Montevecchio la “Sagra del Miele”, la più antica manifestazione del miele in Sardegna. L’evento coincide con l’annuale “Premio qualità mieli tipici della Sardegna”, dedicato ai migliori mieli regionali, tra i quali spiccano quelli di corbezzolo, eucalipto, asfodelo, multiflora, scuri e chiari oltre, naturalmente, al miele di cardo, uno dei più famosi dell’Isola, dal sapore floreale e ricco di minerali e di vitamine, un toccasana per l’apparato digerente. Infine, Guspini ha vinto ben tre edizioni de Il Miele del Sindaco, con il miele di cardo nel 2012, con il miele di Lavandula Stoechas nel 2013 e con il miele di corbezzolo nel 2016. www.cittadelmiele.it