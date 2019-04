Austria, Hannibal: gli elefanti tornano ad attraversare le Alpi

Foto : Ötztal Tourismus Photograf Magdalena Lepka

L’evento si propone come un singolare musical dai 3000 metri di quota del ghiacciaio del Rettenbach che domina Sölden, la bella località sciistica dell’Ötztal, in Austria. Il palcoscenico è offerto dalla spettacolare corona di piste di alta montagna su cui annualmente si svolgono le gare di Coppa del Mondo di sci: Hannibal, nell’esecuzione del cast di “Lawine Torrèn”, diretto dal regista salisburghese Hubert Lepka, è l’originale e suggestivo show che venerdì 12 aprile mette in scena la traversata di Annibale attraverso le Alpi, alla testa del suo esercito di Cartaginesi, accompagnato da una colonna di elefanti da combattimento. La coreografia non prevede, naturalmente, la presenza di animali, ma di gigantesche macchine battipista e l’ausilio di numerosi mezzi tecnologici, effetti speciali e giochi di luci, in uno spettacolo di grandissimo impatto e ad alto tasso di adrenalina.