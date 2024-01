Arezzo: a tu per tu con un capolavoro di Piero della Francesca

La Leggenda della Vera Croce

E’ un ciclo di affreschi, realizzata da Piero della Francesca in un periodo compreso tra il 1452 e il 1466, che presenta una serie di episodi tratti dalla Legenda Aurea del frate domenicano Jacopo da Varagine, una raccolta di vite di santi e spiegazioni di feste liturgiche scritta a partire dagli anni Sessanta del XIII secolo e diffusa con grande successo durante tutto il Medioevo. Le scene, articolate in tre livelli sulle pareti della Cappella Bacci, raccontano la storia della Croce sulla quale venne crocifisso Gesù Cristo, a partire dalla nascita dell’albero dal quale proviene il legno col quale essa fu realizzata. Gli episodi raffigurati da Piero non sono collegati secondo la successione cronologica ma per rapporti formali e simbolici e sono caratterizzati da una attenta visione prospettica.





L’intervento di manutenzione e revisione conservativa

(effettuato in precedenza nel 2016), prevede la rimozione delle consistenti quantità di polveri depositata sulle superfici dipinte e la verifica dello stato di conservazione della pellicola pittorica e degli intonaci, al fine di evitare l’insorgere o il progredire di eventuali nuovi fenomeni di degrado che potrebbero mettere a grave rischio la conservazione dei dipinti. Il cantiere comprenderà anche il restauro della grande Croce dipinta, risalente all’ottavo-nono decennio del Duecento e attribuita ad un pittore umbro noto convenzionalmente come Maestro di San Francesco, e della bifora vetrata, con la predisposizione di una controvetrata esterna di nuova progettazione.



Per maggiori informazioni: www.museiarezzo.it - www.museitoscana.cultura.gov.it