Aosta: capolavori di artigianato alla Fiera di Sant'Orso

La Fiera di Sant’Orso è una

manifestazione antichissima:

capolavori di artigianato artistico,

è nata intorno all’anno 1000 dalla consuetudine di sant’Orso, un monaco e presbitero che viveva ad Aosta, di distribuire ai poveri nel cuore dell’inverno indumenti e "sabot", le tipiche calzature in legno ancora oggi presenti in Fiera. Con il passare del tempo il momento si trasformò in un grande mercato contadino e dell'artigianato, in cui si vendevano e compravano attrezzi per l'agricoltura e manufatti per la casa, realizzati a mano nelle lunghe giornate d'inverno. Lo spirito della Fiera è rimasto inalterato, anche se gli oggetti esposti oggi sono veri e proprioanche di grande valore. Non è venuta meno, però, l'atmosfera cordiale di condivisione, scambio di idee e suggerimenti, e occasione per venire a contatto con un mondo fatto “con le mani”, che continua a vivere ed evolversi anche nell'era del digitale.

Impossibile elencare le

bellezze esposte:

oltre agli oggetti di uso comune, come piccoli utensili da cucina nobilitati dalla lavorazione a mano, botti, rastrelli, mestoli, ceste e altro ancora, si possono ammirare preziosi bassorilievi a intaglio, oggetti in pietra ollare, meraviglie in ferro battuto e in rame, e ancora ricami pregiati e tessuti in lana, sabot intagliati minuziosamente e trasformati in meraviglie da collezione e le classiche grolle valdostane, un curioso recipiente nel quale si condivide il tipico caffè valdostano corretto con il liquore.

Lungo tutto il percorso della manifestazione, si può assistere a

spettacoli di musica tradizionale

prodotti tipici locali,

e assaggiarecome la polenta concia, la fonduta alla valdostana, il lardo DOP e molto altro, grazie ai punti ristoro gestiti dalla Proloco.

Sempre in piazza Chanoux è allestito l’

Atelier des Métiers

, un’esposizione di lavori degli allievi dei corsi di scultura, intaglio, tornitura, “drap”, ferro battuto, “sabot”, falegnameria, “vannerie” (intreccio in vimini, oltre all’esposizione di oggetti artigianali più tradizionali).

Tutte le informazioni sono sul sito www.lasaintours.it