Sagre: primo weekend di aprile tra fiori e sapori

Anche la gastronomia , però, fa la sua parte, con appuntamenti che celebrano il buon cibo e il buon bere: ecco allora alcuni eventi in diverse regioni d’Italia, in calendario per il fine settimana 1°-3 aprile.

LANA IN FIORE - Lana (Bolzano) Alto Adige

– Per tutto il mese di aprile, a cominciare da venerdì 1 e proseguendo fino a domenica 30, la primavera sboccia tra le cime alto-atesine nello splendido scenario dei meleti in fiore. Proprio le mele sono protagoniste, insieme alle erbe selvatiche, a Lana, a pochi chilometri da Bolzano. Sono in programma escursioni, workshop creativi, corsi di cucina e di decorazione, passeggiate a tema nella natura e tanto altro ancora. Una particolare attenzione è riservata alla gastronomia, ad esempio con “Sapori del Maso”, in calendario sabato 23 aprile, in cui assaggiare i prodotti freschi e di ottima qualità di una cinquantina di contadini locali. I ristoranti di Lana propongono gustosi menu alle erbe selvatiche secondo ricette antiche e moderne, da accompagnare con un buon bicchiere di vino altoatesino. Sabato 30 aprile è da non perdere KränzelZeit – Picnic.Cultura, nei sette giardini della Tenuta Kränzelhof di Cermes.Informazioni: www.merano-suedtirol.it

BOLLICINE IN VILLA - Santa Maria di Sala (Venezia)

– Due giornate dedicate al buon bere, sabato 2 e domenica 3 aprile nella splendida cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, alle porte di Venezia, con le migliori “bollicine” nazionali ed internazionali accompagnate da prodotti gastronomici d’eccellenza. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, riunisce produttori e sommelier, guide d’eccezione alla scoperta di oltre cento vini selezionati per l’occasione. Oltre alle degustazioni, al primo piano della villa è possibile partecipare a sei incontri per approfondire la storia, il metodo di lavorazione e la filosofia del produttore (le masterclass sono a pagamento). Sabato 3 aprile è in programma anche una cena di gala in una location in via di definizione. INFO: www.bollicineinvilla.it

ORTOFLORA & NATURA - Carmagnola (Torino)

- I Giardini del Castello e i Giardini Unità d'Italia a Carmagnola, in provincia di Torino, si vestono a festa sabato 2 e domenica 3 aprile per un evento dedicato agli appassionati di fiori e piante, in cui ammirare splendidi esemplari e imparare le diverse tecniche per curare l'orto e le piante. Nella location in pieno centro città, è allestita una grande mostra mercato con piante verdi e da fiore, sementi e piantine per vivaisti, e ancora fiori, erbe aromatiche e di montagna, attrezzature ed impiantistica per orti e giardini, verde urbano e parchi. Ci sono anche laboratori, degustazioni e una mostra mercato dei piccoli animali, mercatino di eccellenze agroalimentari e dell’artigianato locale. Tutto questo si svolge dalle ore 9.00 alle 19.00 ed è a ingresso gratuito. Informazioni sulla pagina Facebook.

MESSER TULIPANO - Castello di Pralormo (Torino) –

Il castello celebra la fioritura dei tulipani con un evento, giunto alla sua edizione numero 22, che si protrae per un mese intero, dal 1° aprile al 1° maggio, e che trasforma i giardini del maniero in un tripudio di colori grazie alle corolle di 100.000 tra tulipani e narcisi. L’evento botanico ospita, come da tradizione, un nuovo piantamento, rinnovato nelle varietà e nell’aspetto: ci sono aiuole di diversa forma, progettate con particolare attenzione per conservare l’impianto storico e prospettico del parco, pur trasformando il parco all’inglese in un vero giardino incantato. Sono allestite per l’occasione alcune mostre a tema, quest’anno dedicate a “Le farfalle”. Un’ampia zona è riservata al giardinaggio e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con possibilità di fare shopping e gustose degustazioni. Il parco offre zone pic-nic, mentre nei negozi del paese c’è la possibilità di acquistare e degustare i prodotti delle cascine locali. Per orari e prezzo dei biglietti:

FIERA DI PRIMAVERA - Paderno Dugnano (MIlano)

– Sabato 2 e domenica 3 aprile la Fiera di Primavera ospita, come di consueto nell’ultima domenica di Quaresima, la classica sagra con bancarelle di artigiani, hobbisti, pittori, disposte lungo le strade della cittadina, ma anche tanti spettacoli e iniziative per divertire adulti e bambini. E, quando si avverte un languorino, ci sono i colorati food track con ottime proposte di “cibo da strada”. INFO: www.fieradiprimavera.it.





SAGRA DELLA PAGNOTTA PASQUALE - Sarsina (Forlì Cesena) -

La pagnotta è un tipico dolce di Sarsina e dintorni, che un tempo s'identificava con la stessa festività pasquale ed allietava anche la tavola dei più poveri: la sagra, in programma nelle domeniche 3 e 10 aprile, è l’occasione perfetta per scoprire questo prodotto tipico della media vallata del Savio. La sagra si svolge per tradizione nelle due domeniche che precedono la Pasqua quando i forni locali preparano grandi quantità di queste particolari pagnotte, mentre piazza Plauto e le vie adiacenti ospitano un mercato organizzato dalla Pro Loco, nel quale si trova ogni tipo di prodotto, dalla gastronomia tipica all'artigianato e agli oggetti prodotti da artisti , manche fiori e capi d'abbigliamento, Ci sono anche intrattenimenti musicali fissi ed ambulanti con una sezione dedicata ai bambini e uno stand dedicato alle specialità romagnole. Informazioni: www.prolocosarsina.it.

BROCCOLETTI IN PIAZZA - Anguillara Sabazia (Roma) –

Buoni sapori di primavera in occasione di questa bella sagra che, domenica 3 aprile, a partire dalle 9 del mattino, anima Piazza Del Molo di Anguillara Sabazia. Ci sono prodotti gastronomici, tipicità e musica popolare: tutto questo fa da contorno al tipico broccoletto locale, re della festa. A partire dalle ore 9 è aperto il mercatino dell’artigianato, mentre dalle 12 si può approfittare dello stand gastronomico. La manifestazione si conclude alle ore 17. In caso di maltempo la sagra verrà spostata alla domenica successiva. INFO: www.facebook.com/broccolettiinpiazza

SAGRA DELLO ZAFFERANO DI SARDEGNA - Turri (Medio Campidano - VS) –

Questo piccolo centro sardo ospita, domenica 3 aprile, la tappa conclusiva del Festival delle Strade dello Zafferano di Sardegna DOP, la rassegna turistico gastronomica organizzata dalla rete dei comuni di Turri, San Gavino Monreale e Villanovafranca, per valorizzare questa preziosa eccellenza e per far conoscere le ricchezze di questo territorio. Durante la giornata sono presenti i produttori locali con i loro prodotti in una mostra mercato ospitata lungo le strade del centro storico. Dalle ore 10.00, con l’apertura degli stand di prodotti enogastronomici e con l’inaugurazione della Mostra Mercato, la manifestazione entra nel vivo: ci sono anche l’esposizione delle moto d’epoca, nella Pratza de Tziu Pietru, la pesca miracolosa, la mostra bibliografica nei locali della biblioteca in Piazza Funtana Noba, e un laboratorio di tessitura. Nel pomeriggio sono in programma intrattenimenti musicali e laboratori artigianali. Per partecipare all’evento è richiesto il Green Pass Rafforzato e l’uso di mascherina FFP2. INFO: https://www.facebook.com/stradedellozafferanosardegna/