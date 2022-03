Primavera a Ischia nei fantastici Giardini La Mortella

I Giardini, che quest’anno celebreranno il trentennale dell'apertura al pubblico, avviata da Lady Walton, moglie argentina del grande compositore britannico Sir William Walton, offriranno ai visitatori un’indimenticabile esperienza nellanatura: uno spazio ideale per passeggiare tra le piante tropicali, perdersi nelle sfumature di colore dei fiori, conoscere da vicino gli uccelli esotici ospitati nella voliera, godere degli emozionanti panorami sulla baia di Forio.





Nel giardino si coglie continuamente questa giustapposizione armoniosa tra esemplari spesso rari e preziosi e piante più consuete e familiari. Il giardino a valle è punteggiato dalle fioriture delle tante, gigantesche Camelie japonica, al di sopra delle quali si innalzano le Magnolie soulangeana con i fiori rosa a forma di tulipano posati sui rami ancora nudi, ma basta affacciarsi nelle serre per essere colpiti dalla vista delle orchidee, della Thumbergia mysoriensis, dall'India, con gli stravaganti racemi di fiori a campana gialli e rossi, che si mescolano allo Strongylodon macrobotrys, la "liana di giada" delle Filippine con grappoli di fiori turchesi lunghi fino ad un metro; nel sottobosco, tra i fiori magenta del Geranium maderense e le Bromelie sudamericane, si aprono le campanelle delle Clivia del Sudafrica, nelle tante cultivar gialle, crema, arancione e rosse insieme ai delicati ranuncoli e agli selvatici spontanei.Sulla collina la macchia mediterranea esprime tutta la sua bellezza, tra i cuscini di fogliame argentato delle artemisie e delle cinerarie, su cui si innalzano le gialle ginestre, le lavande violette, i cisti e i rosmarini che riempiono l'aria di fragranze aromatiche e pungenti. Le gradinate del Teatro greco, in attesa di accogliere le orchestre giovanili per la stagione di concerti estiva, si ricoprono delle fioriture dei bulbi, dai narcisi, ai tulipani, agli iris, agli anemoni. Lasceranno poi il posto ai papaveri, i lupini e alle erbe spontanee, accortamente incoraggiate dal giardinieri per creare un angolo di biodiversità che accolga e nutra la microfauna così necessaria all'equilibrio ambientale. Sbocciano con i loro sbuffi viola le grandi Bartlettina vicino ai laghetti, esplodono le rose rampicanti ed i glicini lungo le recinzioni mentre si schiudono le Protea sudafricane con i fiori dalle forme fantastiche e dai colori brillanti; fioriscono gli alberi brasiliani di Tabebuia e di Erythrina, e l'aria si riempie del profumo di zagare. Nel microcosmo del giardino si danno appuntamento piante di tutto il mondo, a celebrare il ritorno della bella stagione.Con la riapertura del giardino, ripartiranno anche gli eventi musicali: i primi due concerti sono in calendario proprio in concomitanza con la riapertura, sabato 2 e domenica 3 Aprile. La stagione, dedicata alla musica da camera, prevede appuntamenti musicali che si susseguiranno ogni week end fino ad Ottobre, con giovani talenti internazionali protagonisti della scena. La Mortella infatti non è solo un giardino che riunisce preziose specie floreali ed arboree provenienti da tutto il mondo tropicale ma anche un luogo dove natura e musica si fondono in un connubio perfetto. Ogni anno vengono organizzate tre stagioni concertistiche: due dedicate alla musica da camera (primavera e autunno) ed un’altra alla musica sinfonica (giugno-luglio) con l'obiettivo di far conoscere la musica di William Walton, genius loci della Mortella, incentivare la conoscenza della musica e supportare i giovani talenti nell’avvio delle loro carriere musicali.Per maggiori informazioni: www.lamortella.org