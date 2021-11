Animali: appuntamento a Roma con il SuperCat show

Torna l’evento felino più atteso dell’anno: “SuperCat Show 2021” , la mostra felina internazionale giunta alla sua edizione numero 21. L’appuntamento con tutti gli amici a quattro zampe con coda e baffi è sabato 20 (ore 10.30-19.00) e domenica 21 novembre (ore 10.00-19.00) presso la Nuova Fiera di Roma (Ingresso NORD, Padiglione 8). Il tema di quest’anno è “Perché io so’ io e voi non siete un… gatto!” . Ci sono le sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, spettacoli per bambini e giochi interattivi. Per partecipare è necessario esibire il green pass.

L’importanza dell’evento si deduce già da alcuni numeri: sabato 21, dopo le 15.00 si esibiscono in passerella circa 100 esemplari di gatto Maine Coon tra i quali vengono premiati ben sei vincitori per le varie categorie (maschio adulto, femmina adulta, maschio sterilizzato, femmina sterilizzata, cucciolo e giovane), scelti da otto importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).

Tra gli altri splendidi esemplari presenti in Fiera ci sono rappresentanti di moltissime razze: si potranno ammirare i Selkirk Rex, rarissimi in Italia e simili a Persiani ma con il pelo più arricciato; i Bengal, che sembrano in tutto e per tutto piccoli leopardi; i Turco Van, i gatti-nuotatori che in casa amano aprire cassetti e armadi. E ancora, procedendo in ordine alfabetico per non dimenticarne qualcuno, Abissini, Blu di Russia, British Shorthair, Certosini, Denov Rex, Exotic Shorthair, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Siberiani, Sacri di Birmania, Siamesi, Siberiani e i nudi Sphynx. Sono circa 600 i magnifici felini con pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali, pronti ad esibire il loro charme e a sfilare su un palco di oltre 50 metri.

Ma in mezzo a tanti gatti di rango, i più amati e i più simpatici restano loro, i gattini di pura “razza stradale” in cerca di adozione, ospitati nel corner adozioni, a cura dell’ Arca onlus (http://www.igattidellapiramide.it), diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show. Qui ogni famiglia di buon cuore potrà tornare a casa portando con sé un gattino dolce e furbetto, ma sempre con una triste storia di abbandono alle spalle e in cerca di una casa e di un padrone a cui affezionarsi.

Nel corso della manifestazione vengono assegnati i premi “SuperCat dell’anno”, “Gatto nero” e “Arca”: Non mancano neppure i riconoscimenti “Best in Show” e i premi: “Gatto nero più giovane”, “Allevatore con più gatti iscritti”, “Espositore proveniente da più lontano” e “Gatto stradale”, assegnato al trovatello con la storia più bella.

Non mancano i punti di shopping, con tanti stand in cui fare acquisti: ci sono originali mobili-cuccia, le offerte in esclusiva per i visitatori della mostra, premi e coccole per i trovatelli dell’associazione Arca al palco della Natural Trainer dove ogni 30 minuti vengono spiegati tutti i segreti delle razze dei gatti. Infine, a disposizione del pubblico, consulenze mediche gratuite allo stand “Sos Veterinari” della Clinica veterinaria Ostia Lido (Roma).



Per divertire i bambini e per una festa davvero “coi baffi”, ci sono tanti spettacoli, l’area “Gatti in posa”, con studio e set fotografico per foto ricordo, giochi per i più piccini alla Cat Show area, dove è possibile farsi realizzare un trucco da micio, anzi da SuperCat con mascherine, mantello e i palloncini di Baloon Effect.

Un maxi-evento sponsorizzato da Monge, Schesir, Natural Trainer e Farmina.

Tutte le informazioni sono online sul sito: www.supercatshow.com