Eventi di gusto: le sagre gastronomiche del weekend

I sapori dell’autunno continuano ad essere protagonisti nel terzo fine settimana del mese di novembre . Oltre a olio e tartufo , arrivano i formaggi di fossa e altre prelibatezze tipiche delle prime giornate fredde. Ecco allora gli appuntamenti più interessanti per una gita fuori porta all’insegna del gusto per il weekend 19-21 novembre.

VALTELLINA WINE TRAIL - Valtellina (Sondrio)- Appuntamento sabato 20 novembre con un modo inconsueto di scoprire gli ottimi vini locali: Valtellina Wine Trail è una gara podistica che coniuga la competizione sportiva con il fascino della scoperta di eccellenze difficili da ammirare in altre occasioni. Il tracciato corre tra i vigneti a terrazze della zona di produzione del Nebbiolo, le cantine i borghi della valle e prevede anche una serie di eventi in cui esplorare il territorio. I tracciati di gara sono tre, tutti con arrivo in Piazza Garibaldi a Sondrio: il Sassella Trail si snoda lungo la sottozona DOCG del Sassella, con un percorso di circa 12 km con partenza da Castione Andevenno; il Valtellina Wine Trail Tirano-Chiuro (circa 42 km) e il Valtellina Half Wine Trail, la mezza maratona Chiuro-Sondrio su una distanza di circa 20 km. Informazioni: www.valtellinawinetrail.com.

NOVEMBER PORC - Provincia di Parma – Continua la staffetta tra le quattro città in provincia di Parma per altrettanti weekend consecutivi dedicati alla carne suina, protagonista di una delle sagre più cool d’Italia. November Porc dopo Sissa Trecasali, e Polesine Parmense, approda nel weekend 20-21 novembre a Zibello, che propone “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello“. Gran finale a Roccabianca dove, nel weekend del 27-28 novembre, si svolge “Armonie di Spezie e Infusi”. In tutte le tappe ci sono stand enogastronomici, bancarelle, degustazioni, serate musicali e animazioni per grandi e piccini. La festa è anche l’occasione per scoprire tanti luoghi storici e d’arte disseminati lungo la cosiddetta Strada del Culatello; tante occasioni golose anche nei ristoranti della zona che aderiscono all’iniziativa “A Tavola con November Porc”. Informazioni: www.novemberporc.com.

FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA, Sogliano al Rubicone (Forlì Cesena) – Tre domeniche consecutive dedicate al formaggio di fossa, nei giorni 21 e 28 novembre, e ancora il 5 dicembre. La festa si svolge a Sogliano al Rubicone, un piccolo centro romagnolo amato da Giovanni Pascoli, tra le vallate del Rubicone e del Marecchia, Il formaggio di fossa deve il suo nome agli ambienti sotterranei scavati nel tufo in cui è lasciato a stagionare e fermentare. Oltre alle degustazioni e all’esplorazione di tanti eccellenti prodotti proposti dalle bancarelle nel centro del borgo, la fiera ospita anche spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano, oltre a momenti ricreativi per bambini e spettacoli musicali. I musei cittadini, tra cui il Museo del Disco d’Epoca, la Collezione di Arte Povera, il Museo della Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, la Raccolta Veggiani, il Museo del Formaggio di Fossa e il Museo minerario, sono aperti gratuitamente. Informazioni www.visitsoglianoalrubicone.it.

FOSSA, TARTUFO E VENERE, Mondaino (Rimini) – A poca distanza, nell’entroterra riminese, il formaggio di fossa è protagonista di un’altra bella sagra, alla quale sono dedicate le due domeniche, il 21 e il 28 novembre. La fanno da protagonisti tartufo, formaggio di fossa, prodotti di artigianato locale e tante occasioni di divertimento in compagnia. Il tartufo bianco pregiato o quello nero delle colline riminesi incontrano il sapore intenso del particolare formaggio locale, serviti in speciali menu tematici realizzati per l’occasione, da assaporare nelle osterie, nei ristoranti e negli agriturismi della zona. Tutto da scoprire è anche il locale Museo Paleontologico, così come vale la pena ammirare la mostra delle Maioliche Mondainesi, allestita in Via Levante. Informazioni www.mondainoeventi.it

FASTA D’AUTUNNO - SAGRA DEL PORCINO E DELLA CHIANINA, Castelfranco di Sotto (Pisa) – Tre fine settimana all’insegna dei sapori intensi della cucina autunnale toscana nei weekend 20-21 novembre, 27-28 novembre e 4-5 dicembre. Sede della festa è la Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, dove si danno appuntamento i piatti della tradizione gastronomica locale, La manifestazione è alla sua nona edizione e quest’anno si svolge in forma ridotta rispetto alla sua versione tradizionale, ma è comunque possibile degustare ottimi menu a base di chianina e di funghi porcini: tortelli freschi o penna al ragù di chianina, tagliatelle fresche ai funghi porcini, bistecca di manzo ai porcini, hamburger di chianina o porcini fritti. Per accedere alla manifestazione è obbligatoria la prenotazione. Informazioni: www.facebook.com/SagraChianinaCastelfranco

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DELLE CRETE SENESI, San Giovanni d'Asso Siena – Secondo fine settimana (20-21 novembre) in compagnia delle eccellenze gastronomiche toscane lungo gli itinerari d'autunno. Protagonista il tartufo bianco, al quale fanno corona una serie di iniziative a carattere culturale. Ci sono degustazioni dedicate ai tartufi locali, ai formaggi pecorini senesi, al buon vino al gelato artigianale e ancora caffè e cioccolato. i ristoranti del territorio aderenti all’iniziativa “Novembre a Tavola” propongono invece una vasta scelta di piatti a base di tartufo. Informazioni: www.mostradeltartufobianco.it.



FRANTOI APERTI - Umbria – Un evento, iniziato a fine ottobre e che si protrae per tutto il mese di novembre, fino a domenica 28, ci porta alla scoperta della cultura olivicola di questa terra. I borghi più belli delle province di Perugia e Terni, con i loro antichi frantoi regalano storie e tradizioni legate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva e al turismo in campagna. L’evento coinvolge numerosi comuni umbri; tra cui Todi, Spello, Trevi e Foligno, con una serie di appuntamenti nei quali, oltre a conoscere questi meravigliosi borghi, è possibile partecipare alla raccolta delle olive, visitare i frantoi nella fase di lavorazione del prodotto, partecipare a laboratori, fare escursioni nella natura e soprattutto deliziarsi con gustosi assaggi. Informazioni: www.frantoiaperti.net.

FESTA DEI FRANTOI E DEI CASTELLI, Bianca di Campello, Perugia – Secondo appuntamento, domenica 21 novembre, dedicato al binomio olio e tartufo, preziose eccellenze di questo splendido territorio sulle colline umbre, tra Assisi e Spoleto. Al centro di una grande zona coltivata a olivi si trova la location di eccezione della domenica di festa, offerta dalla piazza della frazione della Bianca di Campello sul Clitunno. Qui si può scoprire l’ottimo olio extravergine di oliva locale, in abbinamento al tartufo pregiato e agli altri prodotti della campagna e del bosco, con degustazioni guidate e visite al Tempietto sul Clitunno e alle Fonti del Clitunno. Ci sono anche i trekking nella natura, passeggiate negli uliveti e la possibilità di partecipare alla raccolta delle olive. La manifestazione si svolge nell’ambito di “Frantoi Aperti“, ed è l’occasione per scoprire storia, gusto e tradizioni di questo territorio. Info: festadeifrantoi.it.

FESTA DELL’OLIVO E SAGRA DELLA BRUSCHETTA - Spello (Perugia) - Territorio e tradizioni protagonisti anche a Spello, da venerdì 19 a domenica 21 novembre. La "Festa dell’Olivo e la Sagra della Bruschetta" è un evento che da sessant'anni anima questo splendido centro a poca distanza da Assisi. La sagra si svolge nell’ambito della più ampia manifestazione “L’Oro di Spello”, che punta a promuovere e valorizzare il territorio, con particolare focus sull’olio extravergine di oliva. Nei giorni della sagra sono presenti allestimenti a tema nelle vetrine del centro storico, conferenze e presentazioni editoriali; cene con menù a tema proposti la sera nelle trattorie e taverne della città. C’è anche un concorso gastronomico che mette in lizza i Terzieri Porta Chiusa, Mezota e Pusterula. Informazioni www.prospello.it.