Piemonte: nell'Alessandrino un novembre all'insegna del tartufo

lI “Mozart dei funghi”, come lo chiamava Gioacchino Rossini è, insieme al vino, il grande protagonista dell’autunno delle colline dell’Alessandrino e dell’intero Piemonte, patria dei migliori tartufi del mondo. E le iniziative e le manifestazioni non mancano certo, soprattutto in novembre. Eccone alcune.



Murisengo – Si tiene qui la Fiera Nazionale del Tartufo “Trifola d’Or”, il 14 e il 21 novembre. Una tradizione antica, quella della Fiera del tartufo di Murisengo, nata nel 1967 ma con radici nell’antica tradizione agricola e commerciale risalente al 1530 con la Fiera di S. Martino. La Fiera di Murisengo rappresenta una speciale occasione per gustare i sapori contadini, con un centinaio di stand enogastronomici e di artigianato piemontese che si snodano attraverso l’antico borgo.



San Sebastiano Curone – Ed ecco la Fiera Nazionale del Tartufo bianco d’Alba e nero di Norcia e tartufo estivo scorzone, 21-28 novembre. Una bella e storica mostra didattica, che offre l’occasione di farsi una conoscenza quanto mai ampia sul magico mondo del tartufo. Nell'ambito della manifestazione ha luogo la premiazione "Tartufo d'oro", con l'assegnazione di diversi riconoscimenti ai tartufai.



Ovada - Vini & Tartufi, il 20 e il 21 novembre è una manifestazione che omaggia il meglio dell’enogastronomia del territorio, proponendo due prodotti principe dell’Ovadese: il Dolcetto di Ovada e il Tartufo Bianco.



Alessandria – Da non mancare la Fiera San Baudolino, il 13 e il 14 novembre: è l'evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e alle specialità locali. Su tutti, tartufi e vini saranno i protagonisti, ma non mancheranno pane, biscotti, focacce, salumi, bagna cauda e molto altro.



Acqui Terme – C’è infine Acqui e Sapori, il 27 e il 28 novembre. Ritorna tra le strade del centro storico di Acqui Terme la Mostra Regionale del Tartufo, Acqui & Sapori. La città termale si trasformerà in un’importante vetrina del gusto, dando il via alla storica manifestazione dedicata al tartufo e ai prodotti enogastronomici locali. Due giorni all’insegna dei sapori, in cui degustare un territorio unico e straordinario. Ingresso gratuito e tante attività che culmineranno domenica sera con la premiazione del tartufo più bello.



Trifula Trophy - Una divertente attività di gruppo a caccia del tartufo. L’attività si tiene tra le colline del Monferrato in una tartufaia privata di sei ettari. Con gli altri partecipanti alla giornata, si formerà una squadra: a fine stagione, la squadra che avrà raccolto più tartufi, sarà premiata con 6 bottiglie della prestigiosa produzione in edizione limitata dell’Azienda Vinicola «Moschini Monti».



Ricerca in notturna - Un’esperienza in compagnia del Trifulau e del suo fidato cane alla ricerca del Tartufo Bianco attraverso le tartufaie naturali del Monferrato. L’attività dura circa un’ora e si svolge in notturna nei noccioleti circostanti grazie all’aiuto delle torce da testa fornite agli ospiti. Al termine si sarà accolti da una merenda secondo la migliore tradizione monferrina, all’interno di un’antica dimora storica astigiana, durante la quale si ascolteranno i racconti intorno a una proprietà che risale al 960.



“Cerca” del tartufo al femminile - Una ricerca del tartufo accompagnati da esperte trifulau al femminile che vi spiegheranno tutti i segreti del mestiere. A seguire, per completare l’esperienza, una cena con menu della tradizione monferrina e una degustazione in una cantina biologica con visita del loro infernot (cantina) privato.



Addestramento dei cani alla cerca del tartufo – Per chi vuole fare del proprio cane un cercatore di tartufo, questo è l’appuntamento più adatto. La Derthona Truffle Academy organizza una serie di lezioni di addestramento con il metodo Majella il 13 e il 14 novembre (livello pro) a Tortona (AL).



