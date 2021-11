Cremona in festa per il suo delizioso torrone

Il torrone, in campo gastronomico, è un carattere distintivo di Cremona, un prodotto di qualità frutto del lavoro, della ricerca e della passione degli artigiani del territorio. Turismo, enogastronomia e cultura, grazie al Museo del Violino, sono un vanto non solo per la Lombardia ma anche a livello internazionale.



Tra gourmet e liutai - Cremona, nota innanzitutto per la sua nobilissima tradizione musicale essendo stata la patria del liutaio Antonio Stradivari, una cui viola è stata battuta all’asta per 30 milioni di euro, è celebre anche per l'eccellenza dei salumi, i formaggi, le mostarde e, naturalmente, il torrone: un’eccellenza di Cremona. Quest'anno l’appuntamento con la Festa del Torrone è particolarmente significativo perché cade nel 185° anniversario della sua nascita e rappresenta un riconoscimento della tradizione dolciaria italiana e della capacità di sapersi innovare. Un esempio? Quest’anno la Sperlari, famosa marca di torrone è entrata nel Registro dei marchi storici di interesse.



Torroni da tutt’Italia - La festa del Torrone ospiterà tanti produttori di tutta Italia; dal Beneventano, dall’Irpinia, dal Veneto e dal Piemonte, dove il torrone si arricchisce con le nocciole. E non mancheranno le sfide tra chef: in uno show cooking “in rosa” quattro chef donna in rappresentanza delle province del circuito East Lombardy - Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova - si sfideranno nell’elaborazione di un menù completo in cui dovranno usare esclusivamente prodotti tipici del proprio territorio.



Fuori torrone - Un esperimento di quest’anno sarà il “fuori torrone” con un parterre di scrittori, artisti ed esponenti del mondo culturale. Non mancheranno maxi sculture di Torrone realizzata da Mirco Della Vecchia, premiazioni, disfide, showcooking e tanto altro, oltre al grande ritorno del treno a vapore che partirà da Milano con destinazione Cremona con un convoglio di carrozze degli anni Trenta con assaggi di torrone nel tragitto.



Per maggiori informazioni: www.festadeltorrone.com