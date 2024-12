A Milano la mostra-evento “Superconnection”

Questa interazione fisico-digitale sfrutta gli smartphone in combinazione con le tecnologie più avanzate, per dare vita all’esperienza della cosiddetta “superconnessione”. Questo termine, nato nell’ambito delle scienze matematiche, trova oggi una sua declinazione antropologica e artistica nelle installazioni interattive proposte nella mostra. Il progetto, nato da un’idea dell’art director Marcello Arosio, fondatore di Onda Studio (ondastudio.art) e già ideatore del Kernel Festival, che negli scorsi anni ha rivestito un successo internazionale, esplora la potenza della connettività a diversi livelli attraverso installazioni interattive che mettono in relazione, in tempo reale, il mondo fisico e quello digitale, l’opera e il pubblico che la ammira, il movimento e lo spazio, I progetti esposti in mostra collegano attraverso immagini, suoni, luce, spazio e smartphone, le forme e le percezioni, creando un'esperienza condivisa che va oltre la contemplazione. Le installazioni esposte, infatti, utilizzano un sistema proprietario al quale il pubblico può collegarsi direttamente con i propri device, senza la necessità di alcuna App, e grazie al quale è possibile interagire in modo semplice e intuitivo, in tempo reale, trasformando ciascuno nel nodo di una rete in continua evoluzione. Le caratteristiche distintive del sistema offrono, quindi, straordinarie potenzialità per esplorare nuove frontiere della comunicazione audiovisiva contemporanea in una varietà di ambiti e contesti.