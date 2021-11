A Merano il Wine Festival più cool

Alla vigilia dell’apertura del 30esimo Merano Wine Festival le vette delle montagne dell’ Alto Adige sono già bianche, come a creare un palcoscenico suggestivo per i viaggiatori che si accingono a riempire le strade del centro storico di Merano , il Kurhaus, l’Hotel Terme Merano, il Teatro Puccini per partecipare, in sicurezza e secondo norma, alla kermesse più esclusiva del mondo del vino dal 5 al 9 novembre. L’evento, dal titolo “Le ali della bellezza”, porta in scena per i nostri viaggiatori la selezione The WineHunter Award, che durante l’anno Helmuth Köcher, ideatore e organizzatore del Festival, fa con una prestigiosa commissione d’assaggio di esperti.

“The Official Selection”, il cuore pulsante della manifestazione, si svolge tra le sale del Kurhaus, dove i produttori vinicoli si alternano in due sessioni, la prima venerdì 5 e sabato 6, la seconda domenica 7 e lunedì 8 novembre. Stesso format per la sezione Food-Spirits-Beer, “Territorium e Consortium” ospitata all’interno dell’adiacente GourmetArena. Qui si incontra anche “Territorium Campania Felix”, un inno alle delicatezze culinarie e ai vini selezionati della Campania, con showcooking dello chef stellato Gennaro Esposito.

La salute però prima di tutto: “Naturae et Purae - bio & dynamica”, per tutti e cinque i giorni, è lo spazio all’interno dell’Hotel Terme Merano dedicato ai migliori vini provenienti da agricoltura biologica e biodinamica, naturali e PIWI (ossia vitigni altamente resistenti alle malattie funginee che consentono la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari). A latere il nostro viaggiatore, per concedersi la salute a tutto tondo, passa attraverso la Medical Spa appena inaugurata, dove il riallineamento naturale e la riattivazione della cellula si fanno secondo il metodo Theralogy, efficace e non invasivo, personalizzato e coadiuvato dall’utilizzo di vinacce per trattamenti benessere e dal rilassamento (con calice in mano) nella Sky Spa da 3.200 metriquadri con infinity pool affacciata sulla Kurhaus e vista a 360° su Merano e sulle Alpi.

Dopo il relax ecco i gioielli enologici: “The WineHunter Area” è la preziosa collezione di oltre 400 etichette prodotte da più di 400 aziende diverse, che occupa il podio della Kursaal; da venerdì a domenica la si trova anche nelle lounge di alcuni hotel meranesi per accompagnare i momenti conviviali. Non solo: si degusteranno anche vini classificati per regione d’Italia nell’iniziativa The WineHunter Hotel Safari, mentre martedì 9 il nostro viaggiatore sarà piacevolmente immerso nel perlage dello champagne, con “Catwalk Champagne”, che concluderà come di consueto il Festival con i produttori più rinomati - maison francesi e aziende italiane.

Non poteva mancare il Gala Event per festeggiare adeguatamente la 30^ edizione del Festival, in programma sabato 6 novembre nella Kursaal del Kurhaus, dove The WineHunter Helmuth Köcher, in presenza di ospiti d’onore, declamando il suo motto “Excellence is an attitude”, premierà Platinum Awards e i vincitori del premio Emergente Sala di Luigi Cremona e Lorenza Vitali.



Fuori dai luoghi cult della kermesse il nostro viaggiatore trova svago e experiences in eventi come Merano WineCitylife lungo Corso Libertà, Side Events (incontri, competizioni e degustazioni), The WineHunter Talks, e poi Cocktail & Drink Competition che coinvolge 26 bartender e 26 locali. Alla competizione seguirà la presentazione della nuova guida “Itinerari Miscelati” in pubblicazione a dicembre, che porta in rassegna i professionisti e i locali a cui è stato assegnato il nuovo premio WH Globe Rosso, Gold e Platinum.

Il Festival si può seguire a distanza sulla piattaforma Winehunter hub, nata un anno fa per far sì che non si perda l’evento e si incontrino virtualmente i produttori ovunque ci si trovi. Per info: www.meranowinefestival.com