Ferrara Food Festival: una festa di sapori

La città di Ferrara si mette in mostra come una delle capitali della Food Valley in un grande evento di marketing territoriale che punta a far conoscere e visitare tutta la provincia in chiave food, un elemento importante per la ripartenza del territorio. Il festival si articola tra Piazza Trento e Trieste, Piazza Castello, Piazza Municipale coinvolgendo quindi tutto il centro cittadino trasformato in vetrina di eccellenze enogastronomiche. Le strade e le piazze diventano così il luogo in cui scoprire tante cose buone, dai prodotti da forno come la coppia ferrarese, ai famosi cappellacci, passando per il pampepato, fino alla torta tenerina a base di cioccolato fondente impastato con uova, burro e pochissima farina, in un vero e proprio percorso enogastronomico di eccellenza.

Ogni prodotto è messo in risalto grazie a degustazioni guidate, ma anche alla scoperta della storia dei prodotti proposti in abbinamenti classici, raffinati, ma anche inaspettati e stravaganti, rivisitando in chiave moderna le ricette tradizionali.



Tra i prodotti di orgoglio del territorio ferrarese ci sono il pane e i prodotti da forno: tra questi, merita scoprire la già citata coppia ferrarese IGP, un prodotto di panetteria dalla forma singolare: due strisce di impasto avvolte a spirale su loro stesse vanno a formare due coppie di corna unite alla base, in una forma curiosa che risale a una cena carnevalesca imbandita nel 1536 in onore del duca di Ferrara. Un ruolo di grande rilievo spetta anche alla pasta fresca ferrarese, alla quale sono stati attribuiti riconoscimenti internazionali: un assaggio imperdibile deve essere riservato ai cappellacci di zucca IGP, la cui prima testimonianza scritta risale al 1584 nel ricettario di Giovan Battista Rossetti: una pasta all’uovo ripiena, dalla forma simile a quella dei cappelletti, ma più grande e dall’aspetto più grezzo, farcita con un impasto di zucca violina cotta al forno, formaggio grana e noce moscata. Sono conditi con ragù di carne (ad esaltare il contrasto con il ripieno dolce) o burro fuso e salvia.



Tra i salumi si distinguono la zia ferrarese e il salame ferrarese, prodotti con varie parti del maiale e aromatizzati con sale, pepe ed aglio fresco e messi a stagionare. Da non dimenticare il DOC Bosco Eliceo, il vino rosso simbolo della viticoltura del territorio, di colore rosso rubino, corposo, nelle sue varietà fermo, vivace o frizzante; si abbina perfettamente all’anguilla, alla salama da sugo e alle pietanze grasse.



Ferrara Food Festival si caratterizza anche per il grado di coinvolgimento e di appeal assicurato dal ricchissimo palinsesto di eventi gratuiti: disfide gastronomiche, Show Cooking, incontri culturali, degustazioni, eventi e laboratori per grandi e piccini dedicati a tutti i prodotti tipici e alle eccellenze del territorio. È promosso dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara, organizzato da SGP Grandi Eventi.

Le informazioni e il programma della manifestazione sono inline sul sito: www.ferrarafoodfestival.it/