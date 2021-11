Le sagre più golose per il prossimo weekend

Nel weekend da venerdì 5 a domenica 7 novembre , i buoni sapori dell’autunno e le antiche tradizioni offrono una ricca carrellata di opportunità per una gita fuoriporta, sempre nel rispetto della sicurezza anti-pandemia . Tra i sapori più presenti in tutta Italia, spicca l’ olio d’oliva , grande protagonista del mese con numerose manifestazioni. Ma ci sono anche i classici tartufi e le carni , a cominciare da quella del maiale . Ecco allora le sagre e gli eventi più interessanti del fine settimana.

BIOLIFE - Bolzano – Una kermesse in compagnia di cuochi, ristoratori, albergatori e produttori grandi e piccoli in una vetrina di eccellenza biologica regionale. Protagonisti, da venerdì 5 a domenica 7 novembre, insieme agli ottimi prodotti locali, tanti buoni sapori tra cui parmigiano stagionato, formaggi come pecorino e caciocavallo, e ancora la manna siciliana, i salumi piemontesi, tante varietà antiche di grani e farine. Tutto questo e molto altro si dà convegno a Fiera Bolzano, dove più di 200 piccoli produttori provenienti da ogni parte d’Italia espongono i lor prodotti. Sono in programma anche conferenze, congressi, convegni e laboratori, in una manifestazione alla scoperta di tanti ingredienti biologici e biodinamici, per creare piatti unici, seguendo i suggerimenti dei produttori. Ci sono anche cosmetici, abbigliamento sostenibile e anche arredi e complementi per l’abitare green. Informazioni: www.fierabolzano.it/biolife.

L'ANTICA FIERA DI SANTA LUCIA - Santa Lucia di Piave (Treviso) – Un fine settimana, dal 5 al 7 novembre, per un vero e proprio tuffo nel medioevo, per far rivivere usi e costumi di quel tempo. Il clou della festa è previsto domenica, con una grande rievocazione storica che ricostruisce l’antica fiera che nel Medioevo rappresentava un appuntamento di riferimento per i commerci di tutta Europa. Oggi c’è una grande mostra mercato con prodotti tipici (tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra), ma anche cavalli e asini, spezie ed utensili, con un grande spettacolo finale con i Cavalieri della Torre Antica. Divertimento assicurato anche per i più piccoli grazie a giullari, musici e saltimbanchi. Informazioni: www.anticafierasantalucia.com.

OLIOLIVA – Imperia – Appuntamento con il delicato olio ligure da venerdì 5 a domenica 7 novembre nel centro storico di Imperia per degustare l'olio nuovo e i prodotti agroalimentari tipici della Liguria Oltre all’olio appena franto, si possono scoprire e acquistare i prodotti agroalimentari locali, come pesto, verdure sott’olio, focaccia ligure, formaggi e salumi locali, biscotti e dolci all’olio d’oliva. Ci sono anche incontri, mostre, convegni ed escursioni, oltre a corsi di assaggio, laboratori tematici e show-cooking.Si può approfittare anche di interessanti eventi collaterali come la “Camminata tra gli ulivi”, la “10 km Olioliva”, le visite al Museo dell’Olivo Carlo Carli e al Museo delle Latte. Informazioni: www.facebook.com/OliolivaImperia.

MOSTRA DALL’A …ALLA ZUCCA - Murta (Genova) – Due finesettimana nell’entroterra genovese, alla scoperta delle meraviglie della natura autunnale: appuntamento sabato 6 e domenica 7 novembre e ancora sabato 13 e domenica 14 per ammirare e acquistare tutto quello che ci piace: incantevoli fiori, zucche dalle forme curiose, tante cose buone come il vino bianco novello e i piatti della cucina tipica, nel doppio weekend di festeggiamenti dedicati a San Martino. La zucca è protagonista di un vero contest a premi, in cerca della zucca più bella, ma anche della più grossa, della più lunga e di quella dalla forma più bizzarra. Gli stand gastronomici offrono piatti a base di zucca e degustazioni del vino bianco novello Valpolcevera fresco di vendemmia. Informazioni: www.murtaezucche.it.

NOVEMBER PORC - Provincia di Parma - Quattro città in provincia di Parma per altrettanti weekend consecutivi, tutti dedicati alla carne suina, protagonista di una delle sagre più cool d’Italia. November Porc ripropone la sua formula a staffetta tra Sissa Trecasali, nel fine settimana del 6-7 novembre, con “I Sapori del Maiale“; si prosegue nel fine settimana successivo, a Polesine Parmense con “Ti cuociamo preti e vescovi”; nel weekend 20-21 novembre si passa a Zibello, che propone “Piaceri e delizie alla corte di Re Culatello“. Infine, si conclude a Roccabianca dove, nel weekend del 27-28 novembre, si svolge “Armonie di Spezie e Infusi”. In tutte le tappe ci sono stand enogastronomici, bancarelle, degustazioni, serate musicali e animazioni per grandi e piccini. La festa è anche l’occasione per scoprire tanti luoghi storici e d’arte disseminati lungo la cosiddetta Strada del Culatello; tante occasioni golose anche nei ristoranti della zona che aderiscono all’iniziativa “A Tavola con November Porc”. Informazioni: www.novemberporc.com.

FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO NERO DI FRAGNO, Calestano (Parma) – Continuano gli appuntamenti domenicali, in programma fino al 7 novembre, con il prelibato tartufo nero locale, in un ricco programma di eventi e prelibatezze. Tra i prodotti tipici da scoprire ci sono le focaccine al tartufo, i pattonini e le frittelle, il tutto accompagnato da vin brulè e caldarroste, e preparato per le degustazioni e la vendita. C’è anche il Borsino del Tartufo che regolamenta il mercato, fissando settimanalmente i prezzi minimi e massimi di vendita. Infine, la Gara Nazionale cani da tartufo premia il miglior cane in una gara di ricerca. Non mancano le iniziative sportive, tra cui la Gran Tartufo Bike (domenica 31 ottobre), escursione non competitiva in MTB. Informazioni: www.tartufonerofragno.it.

FRANTOI APERTI - Umbria – Un evento che per tutto il mese di novembre, con inizio venerdì 28 ottobre e conclusione domenica 28 novembre, ci porta alla scoperta della cultura olivicola di questa terra. I borghi più belli delle province di Perugia e Terni, con i loro antichi frantoi regalano storie e tradizioni legate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva e al turismo in campagna. L’evento coinvolge numerosi comuni umbri; tra cui Todi, Spello, Trevi e Foligno, con una serie di appuntamenti nei quali, oltre a conoscere questi meravigliosi borghi, è possibile partecipare alla raccolta delle olive, visitare i frantoi nella fase di lavorazione del prodotto, partecipare a laboratori, fare escursioni nella natura e soprattutto deliziarsi con gustosi assaggi. Informazioni: www.frantoiaperti.net.

IL GUSTO DEL POLLINO, SAGRA D'AUTUNNO, Viggianello (Potenza) – Appuntamento con i colori e sapori autunnali con gli eventi in programma fino al prossimo 14 novembre. La natura la fa da padrona con i suoi frutti di stagione, tra cui ottimi funghi, castagne, noci, protagonisti di degustazioni organizzate dalle associazioni del territorio con degustazioni, prodotti tipici, souvenir e divertimento: sono in programma escursioni, giri in bici, acqua trekking, river tubing, arrampicate ed equitazione. Informazioni sulla pagina Facebook della Proloco di Viggianello. www.facebook.com/prolocoviggianello.