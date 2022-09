A Genova il Salone Nautico Internazionale

L’edizione 2022, sold-out in termini di presenze di espositori italiani e internazionali già dal mese di giugno, conferma la sua autorevolezza e la sua forza, ed è lo specchio di un mercato caratterizzato da un trend di crescita molto sostenuto.

Genova: al via il Salone Nautico Internazionale

Oltre

mille imbarcazioni

200 mila metri quadrati di spazio espositivo

"Sulla scia del futuro".

, 998 brand, 168 novità, più di, in acqua e a terra: sono questi i numeri dell’edizione 2022 della grande kermesse del mare, organizzata da Confindustria Nautica. Una dimensione che fa da specchio alla crescita record del 30% del fatturato 2021, secondo le stime e un export di imbarcazioni italiane nel mondo che da marzo 2021 ad aprile 2022 ha superato i 3,3 miliardi, il massimo storico, con i cantieri che hanno ordini in alcuni casi fino al 2024. Il claim di questa edizione è

Il Salone Nautico propone il collaudato format multi-specialistico, con servizi dedicati e sviluppati per i

cinque segmenti di mercato

Yacht e Superyacht, Sailing World, Boating Discovery, Tech Trade e Living the Sea

due superyacht: il

che lo rappresentano:. Le imbarcazioni a motore ricoprono la maggior quota tra le barche presenti e costituiscono il 51% del totale; quelle pneumatiche il 34%, la vela e i multiscafi il 15%. Non fa meraviglia dunque che le ammiraglie di questa edizione, cioè le imbarcazioni più grandi presenti sianoprimo l’SD118 del cantiere Sanlorenzo di Ameglia, lungo 35,75 metri fuori tutto, seguito da presso dall’Amer 120 del cantiere Amer Yachts del gruppo Permare di Sanremo, lungo 35,50 (appena 25 cm. in meno). I superyacht di lunghezza superiore ai 30 metri presenti al Salone sono in tutto sei.

L'ammiraglia a vela

imbarcazioni pneumatiche

è invece Mylius 80 di Mylius Yacht, con una lunghezza di 23,43 metri (25,25 con il bompresso). Infine, tra lespiccano il Capelli Tempest 50 e il Prince 50 di Nuova Jolly a pari merito con una lunghezza fuori tutto di 15,05 metri.

Anche quest’anno l’offerta di

eventi e workshop

Padiglione Blu

Teatro del Mare

è molto ricca e completa: sedi degli eventi sono il, le Sale Forum ed Innovation e la suggestiva cornice della Terrazza. Non manca il consueto palinsesto di appuntamenti presso il, mentre il tradizionale programma FORUM dei convegni istituzionali, in collaborazione con Confindustria Nautica, propone seminari tecnici e conferenze sui temi del settore e le ultime innovazioni tecnologiche.



In occasione del Salone Nautico, l’intera Genova è coinvolta in un piano di eventi e di manifestazioni “

fuorisalone

”. Si parte il 22 settembre con i fuochi d'artificio in piazza De Ferrari, con giochi di luce, karaoke con i testi proiettati sul palazzo della Regione. Poi il concerto dei Buio Pesto il 23 in piazza Matteotti, la sera del 24 alle 21 lo spettacolo Sirene e acrobati sollevati da una gru che volteggeranno sopra la fontana di piazza De Ferrari. Ci sono ben 25 tour turistici della città, e poi sbandieratori, musicisti, spettacoli teatrali e l'iniziativa "La Cambusa dei mari" per promuovere botteghe e realtà imprenditoriali e artigianali della città.

Informazioni e biglietti sul sito internet: https://salonenautico.com/