Sicilia: da San Vito Lo Capo il cous cous migliore del mondo

Il primo fine settimana sarà dedicato al

Campionato italiano

Gli sfidanti -

Studenti in gara

Campionato del mondo

Bia Cous cous world championship

Francia

Costa d’Avorio

Tunisia

Italia

Brasile

Marocco

Palestina

Argentina

Il villaggio gastronomico

oltre 30 le ricette

I cooking show

Spettacoli e concerti

Dargen D'Amico, Eugenio Bennato, Med Free Orkestra, Ermal Meta, Piero Pelù, Lello Analfino, Orchestra Notte della Taranta, Shantel, Agricantus, Brama, Eman e Cordio

L’Expo village

shopping

di cous cous Conad, che vedrà a confronto quattro chef professionisti, selezionati tra le circa 80 candidature ricevute da tutta Italia. Il vincitore parteciperà poi alla tenzone internazionale sul migliore cous cous che vedrà chef che si sfideranno live a San Vito Lo Capo presentando le loro ricette.Gianluca Ganci di Gallarate (Varese), sous chef a “I Fontanili”, Alessandro Billi di Tortona (Alessandria) chef all’Osteria Billis, Pierpaolo Ferracuti di Porto San Giorgio (Fermo) chef al ristorante “Il Restroscena”, una stella Michelin, e il taorminese Salvatore Monforte, executive chef al Medousa Bistrot & Suites a Taormina. Ad assaggiare i piatti una giuria tecnica, presieduta da Paolo Marchi, e una popolare, formata dai visitatori della manifestazione. Salvatore Manforte, classe 78, è lo chef che ha ricevuto più like sul web con quasi mille voti e gareggerà con una ricetta dal titolo “Gran tour” che utilizza molti ingredienti internazionali. Si chiama “Oltre il confine”il piatto ideato da Gianluca Ganci che rappresenta la fusione e la cultura dei paesi, Alessandro Billi presenterà un Tacous alla siciliana mentre Pierpaolo Ferracuti un Gazpacho medio orientale, un piatto in cui il cous cous e il polpo rispettivamente conditi con ingredienti tra mediterraneo e oriente si incontrano in un gazpacho dalle note fresche acide, dolci e sapide che ricordano la Sicilia.- Quest’anno spazio anche agli studenti degli Istituti alberghieri italiani con il "Next generation student contest Conad”. Sono 4 gli studenti selezionati in tutta Italia che parteciperanno alle sfide live a San Vito Lo Capo. In gara due siciliani: Marco Di Gregorio di Partinico, dell’IIS Danilo Dolci (il più votato dal web) ed Erik Cinquerughe di San Cataldo (Cl) dell’Euroform, Scuola Professionale dei Mestieri che si confronteranno a San Vito Lo Capo con il torinese Saad Donami dell’Istituto Professionale Statale "J. Beccari" e la romana Sara Giuliano dell’Istituto enogastronomico alberghiero Safi ELIS.- Il Campionato del mondo di cous cous, il, è il momento centrale del Cous Cous Fest: una gara tra chef internazionali all’insegna dello scambio e dell’integrazione. Lagareggia con lo chef Massi Augustin che presenterà la ricetta di “Couscous chérie Coco” mentre Issouf Sanogo, della, preparerà “ll cous cous non ha “un” colore”, a base di polpo e calamari. Laschiera Omar Labidi con “Passione senza frontiere”, un cous cous con uova di quaglia, tartufo e verdure affumicato a legna. L’gareggerà con lo chef vincitore del Campionato italiano di cous cous. Per ilin gara Christopher Zuza Cabicieri che presenterà un cous cous al “leche de tigre” con stufato di pesce e gamberi mentre ilè rappresentato da Badr Benjelloun e dalla sua ricetta “Coustilla” in cui si fondono i grandi classici della cucina marocchina, il cous cous e la pastilla. Lagareggia con Shady Hasbun e “Il cous cous che voleva essere un falafel”, una polpetta fritta di cous cous e ceci con salse mediorientali; la chef Lola Macaroff, infine, rappresenterà l’cucinando il “Cous cous patagonico”.- Cous cous per tutti i gusti al villaggio gastronomico del festival. Sonotra cui scegliere nei menu proposti dalle Case del cous cous, i tre punti di degustazione del festival: la Casa del cous cous Al Waha sulla spiaggia (altezza via Savoia), la Casa del cous cous sanvitese sulla spiaggia (altezza hotel Capo San Vito) e la Casa del cous cous dal mondo (all’angolo tra via Regina Margherita e via Abruzzi). Le Case del cous cous sono aperte da mezzogiorno a mezzanotte.- Filippo La Mantia, Chiara Maci, Andy Luotto, Andrea Lo Cicero, Antonella Ricci e Giorgione. Sono questi alcuni dei protagonisti dei cooking show. Anche quest’anno sul palco del festival arrivano i grandi interpreti della cucina italiana che presenteranno le loro creazioni, naturalmente a base di cous cous. Il pubblico potrà assaggiare le ricette e dialogare con i protagonisti. Tra gli ospiti anche Giusi Battaglia, protagonista della trasmissione Giusina in cucina, su Food network.- Il grande palco del festival, allestito sulla spiaggia, ospita grandi concerti e spettacoli gratuiti.sono i protagonisti delle notti del festival. L'emozione dalla musica live, italiana e internazionale, si vive sotto le stelle, tra i bagliori del faro di San Vito Lo Capo, ballando sulla sabbia.- Un'area espositiva che mette in mostra la migliore produzione artigiana ed enogastronomica mediterranea. Dalle 12 a mezzanotte, sul lungomare e nel centro di San Vito Lo Capo, la possibilità di faretra gli stand. L'ingresso è gratuito.Per maggiori informazioni: www.couscousfest.it