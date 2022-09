Valeggio sul Mincio: animali giganti invadono il Parco Sigurtà

Nella pluripremiata oasi naturalistica della

Cracking Art

, i visitatori possono partecipare a un insolitoche li condurrà alla ricerca di queste speciali opere e a scoprire i fiori del Parco come- Attraverso 18 tappe indicate sulla mappa (che viene consegnata alle casse del Giardino) i visitatori del Parco potranno così cercare i giganti artistici nella favolosa scenografia estiva in un dialogo continuo tra creatività e ambiente; la tappa finale sarà ai, dove tra coloratissime ninfee si scoprirà l’ Oca selvatica, la nuova opera del collettivo Cracking Art, noto per la creazione di installazioni urbane caratterizzate da animali giganti in plastica colorata rigenerata.- L'iniziativa è dedicata all', animale che ha ricoperto un ruolo cardine nella tradizione di numerose civiltà, dove ha assunto persino connotazioni mitiche come simbolo di vita, rinascita e fertilità, vigilante per gli uomini e messaggera degli dei. Perciò questo percorso è stato chiamato Gioco dell’Oca, un itinerario che conduce il visitatore ai Giardini Acquatici dove oltrefluttuano, girano, si specchiano nell’acqua.- Il movimentoè nato nel 1993 con l’obiettivo di cambiare radicalmente la storia dell’arte attraverso un forte impegno sociale e ambientale che, unito all’utilizzo rivoluzionario dei materiali plastici, mette in evidenza il rapporto sempre più stretto tra vita naturale e realtà artificiale. Il termine Cracking Art deriva dal verbo inglese “to crack”, che descrive l’atto di incrinarsi, spezzarsi, rompersi, cedere, crollare.Per maggiori informazioni: www.sigurta.it