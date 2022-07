Vacanze nel verde lontano dalla folla, dove il country style è di casa

Isolati, sì, ma con la possibilità di raggiungere comodamente città d’arte, borghi storici, castelli, monasteri e di andare alla scoperta del meraviglioso tessuto storico artistico della nostra penisola. Con un’ospitalità raffinata, che fa da sugello a giornate indimenticabili.





Il podere a Montepulciano -

Podere Casanova

Un castello fra i vigneti del Collio goriziano -

Castello di Spessa Golf Wine Resort & SPA

Il Wine Resort in Franciacorta -

Wine Resort Corte Lantieri

La romantica casa sull’albero in Monferrato -

Aroma(n)tica Treehouse

Un'antica dimora tra gli ulivi in Abruzzo -

Casa del Gallo

La campagna Toscana è un mito che affascina viaggiatori da tutto il mondo, attratti dal suo straordinario mix fra bellezza della natura, arte, storia, gastronomia e vini. Tutti al top. Montepulciano, con il suo stupendo centro storico e i vini rinomati, ne è la quintessenza. A una decina di minuti dal centro, ma nella tranquillità della natura della Val di Chiana, il delizioso agriturismo diè un buen retiro in aperta campagna, annesso all’omonima e rinomata cantina e abbracciato dai vigneti, dove si snodano sentieri per passeggiate a piedi o in bicicletta. Una grande piscina fra i filari, ha solo tre accoglienti appartamenti indipendenti, che garantiscono la massima privacy, accessoriati di tutto punto e con spazi verdi privati. Per chi desidera conoscere da vicino l’affascinante mondo del vino e scoprire con quanta abilità e passione viene prodotto a Podere Casanova, vengono organizzate visite in cantina con degustazioni alla scoperta di come si producono e in particolare come nasce il blasonato Nobile di Montepulciano, le cui origini si fanno risalire addirittura all’ VIII secolo e che è stato il primo vino ad aver ottenuto già nel 1980 la DOCG. Da Podere Casanova si parte alla scoperta della Val d’Orcia, della Val di Chiana e di altri iconiche località toscane.Nel Collio Goriziano, terra di grandi vini in Friuli Venezia Giulia, ildi Capriva è un microcosmo immerso fra i vigneti e il green di un campo da golf a 18 buche, all’interno del quale ciascuno si può ritagliarsi la vacanza perfetta, scegliendo fra le varie sistemazioni quella più confacente alle sue esigenze. Nel castello si pernotta in ariose suites arredate con mobili d’epoca, mentre le altre stanze del resort si trovano in antichi rustici della tenuta sapientemente restaurati: La Tavernetta al Castello ai piedi del maniero con un eccellente e raffinato ristorante gourmand e 10 camere dall’atmosfera country; gli Appartamenti nelle vigne in un bel casale affacciato sul campo da golf particolarmente adatti alle famiglie; il Casale in collina con le stanze arredate in stile shabby chic. La tenuta di oltre 60 ettari è la cornice ideale per giornate a contatto con la natura, con amplissimi spazi a disposizione dove poter fare passeggiate ed attività all’aria aperta. La nuovissima Vinum Spa di 2.000 mq regala momenti di benessere assoluto, con i trattamenti dedicati alla vinoterapia, le piscine interna ed esterna, le aree relax panoramiche, l’idromassaggio circolare nel prato con vista sui vigneti. Nei dintorni si visitano Gorizia, la “Nizza d’Austria”, Cividale, le cui testimonianze longobarde sono Patrimonio Umanità Unesco; Aquileia, principale sito archeologico del Nord Italia; Grado, con la lunga spiaggia e l’incantevole laguna. E in mezz'ora si è a Trieste e in poco più di un'ora a Venezia.Vacanze lontano dalla folla anche aldi Capriolo in Franciacorta, fra le più pregiate zone vinicole italiane: il tutto in una cornice che coniuga naturalezza a raffinata ospitalità. Immerso fra i vigneti da cui provengono i pregiati Franciacorta aziendali che annoverano anche un Cuvée Brut NV Campione del Mondo, con giardini fioriti e una stupenda piscina affacciata sui filari e - all’interno – sette camere ariose con vista sulle colline, è il luogo ideale dove riguadagnare il proprio tempo e trascorrere giornate ritempranti per corpo e spirito, fra passeggiate, pedalate, movimento all’aria aperta nella più totale privacy. Da Corte Lantieri si possono raggiungere comodamente in un quarto d’ora d’auto le spiagge del lago d’Iseo e Brescia, con i suoi tesori d’arte e storia tutelati dall’UNESCO. Un luogo adatto a tutti, dalle famiglie che possono far trascorrere ai bambini divertenti giornate a contatto con la natura, a gourmet e wine lovers che vi trovano cucina e vini eccellenti.Chi non ha sognato da bambino di avere una tana su un albero? Un sogno che può diventare realtà all’di San Salvatore Monferrato, in Piemonte: è immersa in un parco con piscina e solarium, maestosi cedri del libano e magnolie, dove si trova anche una casa padronale ottocentesca dove pure si può alloggiare. Una sorta di nido romantico, ma anche molto aromatico perché il profumo dei tigli e del timo ai piedi dell’albero inebria notti e risvegli. L’interno è luminoso e shabby essentials, con bagno e delizioso terrazzino con tavolino per godersi il silenzio della natura. Da qui si possono fare escursioni a piedi o in bike alla Big Bench (la panchina gigante panoramica, cornice ideale per scattare un selfie memorabile), a Casale Monferrato capitale del Barocco e del Romanico (con la sinagoga più importante d’Europa e la cattedrale romanica con il monumentale nartece unico in Italia) e alle colline del Monferrato Patrimonio Unesco, imperdibili per paesaggio e i misteriosi “infernot”, sorta di piccole cantine ipogee scavate nel tufo.in Contrada San Martino a 6 km da Atri (TE) è un’antica dimora di campagna nel cuore dell'uliveto della famiglia Persiani, con ampio giardino, piscina, terrazze dove potersi rilassare e prendere il sole. Tutt’intorno a perdita d’occhio, file di olivi si alternano al verde dei prati, in un paesaggio di rara bellezza. Con 4 appartamenti dotati di tutti i comfort, è particolarmente adatta anche a famiglie con bambini. È una soluzione ideale per chi ama natura e tranquillità e desidera trascorrere una vacanza in totale autonomia e privacy, andando nel contempo alla scoperta di campagna, borghi, cittadine, artigianato e cibi dell’Abruzzo, una stupenda regione italiana tutta veramente da esplorare. D’obbligo, durante la vacanza, una tappa al frantoio dove si produce l'olio biologico Persiani, fra i più pregiati d’Italia: una visita istruttiva per grandi e piccoli, che possono apprendere le tecniche di lavorazione delle olive e le proprietà nutrienti e salutari dell’olio.