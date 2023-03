8 marzo in viaggio con le amiche

Per le aspiranti chef - L'Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) è un castello trecentesco che sorge sulla golena del fiume Po, che offre 11 splendide camere con eleganti arredi, mobili d'epoca, pezzi di design, travi a vista e trame preziose nel cuore della campagna parmense. Un'oasi di pace dove dedicarsi alle passeggiate lungo l'argine del fiume Po, gustare l’eccellente gastronomia nel ristorante stellato dello chef Massimo Spigaroli e dedicarsi al divertente corso di pasta fresca tipica (cappelletti, tortelli d’erbette, maltagliati e altre delizie). Le amiche gourmet potranno anche scoprire le più antiche cantine di stagionatura al mondo, ancora attive e lasciarsi ammaliare da una galleria di circa 5mila prelibati Culatelli. La proposta per la Festa della donna comprende un pernottamento con colazione, cena stellata e il corso di cucina.



Ladies retreat - L’Hotel Col Alto di Corvara, in Alta Badia, festeggia tutte le donne con un pacchetto speciale: il Ladies Retreat. Un ritiro tutto al femminile pensato per godersi un po’ di tempo con le amiche e prendersi cura di sé, nella splendida cornice di questa innevata valle altoatesina. Sì, perché l’offerta include un trattamento linfodrenante, oltre che l’accesso agli oltre 1000mq dell’area Wellness e Spa. 4 notti nella suite di design Marmolada, di 45 m², in mezza pensione, con cena speciale per la sera dell’8 marzo, arricchita da divertenti dessert tutti rosa. Inoltre, in camera sarà offerta una bottiglia di pregiato bollicine rosé e, ogni sera, le chiacchiere con le amiche saranno accompagnate da speciali Pink Cocktail, preparati su misura: ogni sera un drink diverso, unico come lo è ogni donna. L’offerta è valida solo per le donne, a partire da 4 notti.



Per le sciatrici - È fra le top destination per lo sci e offre servizi su misura (ski room con accesso diretto alle piste del Plan de Corones e della Sellaronda, deposito sci interno con scalda-scarponi, vendita di skipass direttamente alla reception), l'Excelsior Dolomites Life Resort a San Viglio di Marebbe (BZ), che sorge direttamente sulle piste. Un hotel che vizia a partire dalla tavola - con la gustosa pensione benessere ¾ - al ricco programmata di attività guidate tra le Dolomiti, fino ai 2500 metri quadrati dedicati al benessere. Ad attendere le amiche in cerca di total relax di ritorno dalle piste, l’esclusiva Dolomites Sky Spa sul rooftop dell’Excelsior Dolomites Lodge, con la suggestiva Infinity Pool con vista impareggiabile sulle Dolomiti, raffinate aree relax e saune panoramiche.



Per le mamme - In Alto Adige, nel Family Hotel Sonnwies di Luson a due passi da Bressanone, la festa delle donne è dedicata soprattutto alle mamme, che qui festeggiano l’8 marzo con tanti trattamenti benessere mentre i bambini si divertono con gli animatori. Tra i trattamenti dedicati alle donne, c’è il massaggio al miele di Luson, che ha un effetto rilassante e disintossicante sull'organismo. Dopo qualche ora di benessere trascorso nelle piscine e nelle saune, ci si può accomodare nell’elegante sala degustazione e assaggiare i vini alto atesini guidati da un esperto sommelier, per poi accomodarsi al ristorante e assaporare i piatti dello chef, accompagnati dai vini consigliati dal sommelier.



Per le wellness addicted - Non uno ma due i pacchetti pensati dall’Hotel Tyrol in Val Gardena per festeggiare tutte le donne. 2 o 3 giorni da condividere con le amiche tra coccole, relax e gioie del palato. “Happy women” offre 2 due notti in camera doppia delux con trattamento b&b, 2 rituali viso con maschera e massaggio per rassodare e ridare freschezza al volto, ingresso giornaliero alla Spa Paravis (un mondo di acque e vapori con 2 piscine indoor & outdoor), un’esclusiva cena al Ristorante Suinsom (1 stella Michelin) con menu di sette portate preparate dallo Chef Alessandro Martellini e una cena al raffinato TyRestorant. “Rituale della dea” comprende invece 3 notti in camera doppia delux con servizio di mezza pensione, 2 body scrub al sale himalayano e lavanda per eliminare cellule morte e tossine, 2 massaggi relax, 2 maschere viso rigeneranti alla rosa oltre all’ingresso giornaliero alla Paravis Spa, momenti di relax con tisane e frutta fresca.



Per le vintage - Un modo originale e divertente per festeggiare l’8 marzo: on the road a bordo di una spider o di una fascinosissima auto vintage. Un parco macchine da sogno: Porsche, Jaguar, Duetto spider, Triumph Spitfire e moltissime altre icone per una fuga con la complice preferita, è la proposta di Slow Drive - l’azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente – con partenza dalle tante sedi del Nord Italia, per altrettanti splendidi tour tra le meraviglie del Bel Paese: il Lago di Garda, Brescia e Verona, la Toscana con Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca, Livorno e Siena o ancora il Lago di Como, Padova e Savona. Basta un clic sul loro sito e si riceve un cofanetto che contiene il buono per l’auto vintage desiderata, guantini in pelle per la pilota, occhiali da sole anni ‘60 per la navigatrice, la scheda descrittiva del veicolo, mappe e itinerari. E poi si parte! Per l’8 marzo, sul sito, sono in offerta prodotti speciali, col noleggio a partire dalla mezza giornata.



Per le instagrammer - Atmosfere contemporanee si intrecciano con i richiami stilistici dei grandi maestri del design italiano degli anni ‘50 all’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (MO), hotel esperienziale a pochi km da Modena e Maranello. Un richiamo irresistibile per le instagrammer, per stories di grande impatto: dall’aperitivo sul rooftop panoramico da cui ammirare gli Appennini e il cielo stellato (grazie all’avveniristico soffitto che in parte scompare), all’elegante centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale, cascata di ghiaccio, e percorsi sensoriali fino alla grotta di sale rosa dell’Himalaya. Il pacchetto Healthy & Relax comprende un pernottamento con prima colazione in Executive Room, accesso alla spa, massaggio detox e sessione yoga/pilates; aperitivo ad Aria Rooftop Cocktail Bar e cena detox a Exè Restaurant.



Per le ecologiste - Acqua e natura si fondono e si trasformano per ritrovare l’armonia ai Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambientale di 50 ettari di ex cave sul Litorale Domizio (CE). Fra le lingue di terra che abbracciano tre ampi specchi d’acqua galleggiano tende e lodge che coniugano l’avventura e la libertà del campeggio con i comfort di un hotel di lusso. La Tenda Safari, ideale per accogliere un gruppo di amiche, vanta una spiaggia riservata con accesso diretto al lago e un grande patio esterno con vasca idromassaggio. Al relax è votata la Nabi Water Spa con piscina a sfioro sul lago riscaldata. Per l’8 marzo “Woman’s Day” comprende fra l’altro l’utilizzo di bici, kayak e pedalò, un trattamento viso, un percorso benessere fra vasche idromassaggio panoramiche e saune, l’ingresso alla Wellness Pool (una piscina a sfioro su lago a temperatura termale con getti cervicali) un corso di yoga alle ore 11:00 e aperitivo con prosecco servito in area relax. Oppure “Woman’s Night, la stessa proposta ma in versione chiaro di luna, con ingresso all'oasi dalle ore 16:00 alle ore 22:0 e corso di meditazione.



Ingresso gratuito per le donne nei musei statali - L’8 marzo, su proposta del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l'ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito. "La cultura celebra l'8 marzo con l'accesso libero per le donne, invitandole quanto più possibile a visitare in questa giornata a loro dedicata le meraviglie del patrimonio culturale nazionale", spiega Sangiuliano. Numerose iniziative sono state organizzate per sensibilizzare e riflettere sull'importanza culturale della Giornata. L'elenco degli appuntamenti è in costante aggiornamento su www.cultura.gov.it.