Palazzi, laghi, città: 10 location del mondo all'insegna del rosa

Non mancano però i luoghi di potere, come la Casa Rosada di Buenos Aires, sede del Presidente argentino, e di culto, come moschee e palazzi antichi o contemporanei. Il colore rosa però è una anche incantevole sfumatura della natura, che conferisce un tocco curioso e magico a luoghi di immensa bellezza.

Lonely Planet e i suoi Best in Travel

PETRA, Giordania: la Città Rosa per antonomasia - La misteriosa città, un tempo capitale dell'antico regno dei Nabatei, è una vera e propria meraviglia, scavata nel fianco del Wadi Musa Canyon. Le rocce locali hanno venature di varie tonalità di rosa e cambiano di colore a seconda della luce e dell'ora del giorno. Il monumento più celebre è il Tesoro, o Al Khazneh, scolpito in una parete di arenaria dai meravigliosi colori rosati.

MARRAKECH, la Città Rosa del Marocco - Una città che offre un vero caleidoscopio di colori, ma dominata dal rosa grazie alla sua medina, racchiusa all'interno di alte mura ocra-rosate. Da non perdere in città, oltre al dedalo di viuzze di questa parte della città, è la visita alla celebre piazza Jamaa El Fna, una delle più caratteristiche e vivaci al mondo, patrimonio immateriale dell'Umanità UNESCO.

JAIPUR, India: la Città Rosa del Rajasthan - Deve l'epiteto di Città Rosa del Rajasthan al colore delle facciate delle case, costruite in arenaria di quella sfumatura. Particolarmente imponente è i Palazzo dei venti, dalla facciata intonacata di rosa e con le finestre decorate con bordi di filigrana bianca come un gioiello. La tradizione racconta che il palazzo fu edificato con innumerevoli finestre come parte del complesso residenziale del maharaja, per permettere alle donne anziane della corte di assistere dietro ai vetri alla vita cittadina.

TOLOSA, la Città Rosa di Francia, Place du Capitole - Tolosa è chiamata anche “la ville rose”, o "città rosa", in virtù dei suoi palazzi costruiti con mattoni rossi di argilla, che all’alba e al tramonto si tingono di sfumature rosate, regalando grazie a questo speciale colore, un'atmosfera quasi magica alla città. Tolosa si trova nella Francia Meridionale, in Occitania.

MOSCHEA PUTRA, Malesia - È la moschea principale di Putrajaya, in Malesia. La sua costruzione è iniziata nel 1997 ed è stata completata due anni dopo. Si trova su Putra Square ed è adiacente al lago artificiale Putrajaya. L'edificio è costruito in granito rosa e sormontato da una cupola che raggiunge i 50 metri di altezza.

CASA ROSADA, Buenos Aires, Argentina – È la sede centrale del potere esecutivo della Repubblica Argentina: al suo interno hanno sede gli uffici del Presidente della Repubblica. Si affaccia sulla storica Plaza de Mayo nella capitale argentina ed è monumento nazionale.

MURALLA ROJA, Calpe, Spagna - Il nome di questo labirintico complesso, a picco sul mare e in stile postmoderno, significa “Muro rosso” e in effetti gran parte degli edifici sono di varie sfumature di questo colore, anche se ci sono parti del complesso di colore rosa e perfino azzurro. La sua costruzione risale alla fine degli anni Sessanta ed è opera dell'architetto Ricardo Bofil, il quale si è ispirato all'architettura delle kasbah nordafricane. Si trova a Calpe, sulla Costa Blanca.

BURANO, Venezia - È uno dei borghi più colorati al mondo: secondo la tradizione, la miriade di colori utilizzati per intonacare le casette del villaggio doveva servire ai marinai per riconoscere da lontano la loro casa durante l’ultima fase di navigazione verso il porto nelle giornate in cui la nebbia fitta avvolge la laguna.

LAGO ROSA DI HILLIER, Australia - Anche la natura si veste di rosa, regalando suggestioni speciali e sorprese del tutto inattese. Come la colorazione bizzarra del lago Hillier, situato su Middle Island, la più grande isola dell'Arcipelago Recherche, a sud delle coste dell'Australia occidentale. È lungo circa 600 metri ed è largo 250 circa. Il bizzarro colore delle sue acque è dovuto all'elevata salinità e alla presenza di alcuni microrganismi: offre uno splendido contrasto con i boschi di eucalipti dai quali è circondato e con il blu intenso del mare.

ANTELOPE CANYON, Arizona, USA - Si trova vicino a Page, in terra Navajo, ed è uno slot canyon, ovvero un canale lungo, stretto, profondo e tortuoso, formatosi nel corso di milioni di anni per effetto dell'erosione dell'arenaria da parte dell'acqua e del vento. Le forme e i colori delle rocce sono surreali, con le pareti che cambiano di sfumatura a seconda dell'ora del giorno e dei giochi di luce creati dai raggi solari.