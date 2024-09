Viaggi: le vacanze si scelgono guardando a web e social

PERCHÉ SI POSTANO LE PROPRIE ESPERIENZE - Le ragioni possono essere molto diverse: il 48% dei nostri connazionali considera i social media come un “diario digitale” in cui conservare i ricordi ed emozioni, mentre il 15% desidera consigliare nuove destinazioni da visitare alla propria community, ma c’è anche un 17% che afferma di non voler condividere esperienze e fotografie C’è anche un dato curioso: nei casi in cui la meta non si sia rivelata all’altezza delle aspettative, il 30% si dichiara abbastanza propenso a pubblicare comunque un commento positivo, mentre il 36% difficilmente lo farebbe. Le ragioni che spingono a diffondere un parere favorevole nonostante la delusione sono numerose: il 33% ha affermato di non voler apparire come una persona che si lamenta, (atteggiamento più frequente fra i 25-54enni), il 23% ci tiene a preservare la propria autostima, tendenza che accomuna il 25% dei Millennial, mentre il 27% vuole evitare di smorzare l’umore altrui (una percentuale che sale al 39% per i giovanissimi di 18-24 anni). Il 36% del campione sostiene invece di voler mantenere la propria autenticità sui social media, per cui non pubblicherebbe un contenuto positivo su una vacanza che non è piaciuta, con una percentuale che sale al 73% per la generazione Z.