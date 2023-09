Siccagno Fest: a Corleone sapori di terra e mare

L’iniziativa gode del sostegno della Regione Siciliana, in particolare di: ARS – Assemblea Regionale Siciliana; Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento dell’Agricoltura e Dipartimento della Pesca Mediterranea Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. La produzione della manifestazione è curata da Futuris, Record Eventi e Associazione Zer091.

Promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio significa non solo farne conoscere le qualità, ma guidare il consumatore verso un impiego consapevole, promuovendone l'utilizzo in ambito culinario mediante un connubio con piatti e pietanze nostrane. In occasione della manifestazione viene allestito un village nel quale degustare tantissimi piatti tipici del territorio e nello stesso tempo attività di informazione. Sono in programma due convegni-talk show dal titolo: “Il Pomodoro Siccagno nella cucina domestica e le specie neglette del Mediterraneo” e “Le eccellenze dell’Agroalimentare del Territorio Corleonese”. Sono anche previsti tre cooking show, uno a cura della locale Associazione Sviluppo e Lavoro, e due che vedono ospite Azzurra D’Arpa, concorrente della trasmissione televisiva “Masterchef Italia”; in questi momenti vengono descritte le buone pratiche dell’uso dei prodotti agricoli di qualità nella cucina domestica e il loro accostamento con i prodotti ittici siciliani, grazie al progetto “Sapori di Terra e Mare”. Scopo dell’iniziativa è incentivarne il consumo, la diffusione e quindi la commercializzazione. I principali piatti realizzati sono tutti a base di pomodoro, in un vero e proprio “tomato show” che celebra tutto il gusto del pomodoro 100% corleonese: non un semplice marchio ma un contenitore di territori, di storie e di persone che rappresentano un orgoglio tutto nostrano.

Sul palco allestito nella piazza di Corleone dedicata ai Giudici Falcone e Borsellino, c’è poi spazio per spettacoli con grandi artisti di fama nazionale, tra cui spiccano la comicità di Giovanni Cacioppo e dei 4 Gusti, e la musica dello storico esponente di Radio DJ Fargetta e di Boro Boro, idolo dei giovani.

Le informazioni e il programma si trovano sulla pagina Facebook del Comune di Corleone.