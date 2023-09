Ville Aperte in Brianza: tre weekend tra arte e bellezza

Un’edizione autunnale che si dispiegherà dal 16 settembre al 1° ottobre per tre fine settimana consecutivi, per dar modo ai visitatori di scoprire il fascino senza tempo delle “ville di delizia”, le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi.



Cinque province - Ville Aperte in Brianza offre un cartellone di eventi pensato per valorizzare un patrimonio storico, artistico, architettonico che coinvolge cinque province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. Una rassegna con una storia che viene da lontano (nel 2023 ha tagliato il traguardo del ventunesimo anno) e che si arricchisce sempre di novità. Dopo il successo dell’edizione primaverile con le sue oltre 22mila presenze, nella versione autunnale la rassegna allargherà l’offerta a 202 gioielli artistici – di cui 47 new entry – diffusi in 84 comuni della Lombardia (3 quelli che partecipano per la prima volta: Ornago per la Provincia di Monza e della Brianza, Ello per Lecco e Saronno per Varese), ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali, alla scoperta dello straordinario patrimonio storico della Brianza.



Gli eventi - Ad aprire questa rassegna saranno degli ospiti di eccezione, la compagnia de I Legnanesi, che sabato 16 settembre in Villa Reale a Monza delizierà il pubblico con l’apertura dello spettacolo “Sogni”. Arricchiranno il programma anche tanti eventi, spettacoli per bambini e famiglie, concerti, rappresentazioni teatrali e itinerari speciali che permetteranno di vivere nuove esperienze di visita. Come gli spettacoli promossi dalla Provincia MB, all’interno della call for artists, iniziativa che vuole essere un contributo per sostenere i progetti di artisti e associazioni culturali e propone momenti dedicati alle dimore di delizia. Gli appuntamenti sono per gli adulti a Palazzo Rasini di Cavenago (MB) e a Villa Cusano Traversi Tittoni a Desio (MB), entrambi il 23 settembre; a Villa Landriani Bonacina Gallesi di Bernareggio (MB) il 30 settembre. Dedicati a bambini e famiglie sono invece gli eventi a Villa Landriani Bonacina Gallesi di Bernareggio (MB) il 23 settembre; il 30 settembre ai Mulini di Briosco (MB); a Palazzo Rezzonico a Barlassina (MB) il 1° ottobre.



Ville Accessibili - Ville Aperte in Brianza - edizione Autunno sarà declinata nell’attività di Ville Accessibili. A fare da guide saranno infatti ragazzi diversamente abili, che illustreranno le bellezze di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno il 16 e 30 settembre, di Villa Cusani Tittoni Traversi di Desio il 16 e il 23 settembre e il 2 ottobre, di Villa Zari a Bovisio Masciago il 24 settembre, e che presenteranno anche a laboratori didattici multimediali.



Per maggiori informazioni: www.villeaperte.info