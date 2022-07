Ferrovia Vigezzina-Centovalli: in treno tra natura, storia e cultura

Amatissima da viaggiatori di ogni età, Lonely Planet ha recentemente riconfermato la storica linea nella top ten delle ferrovie più spettacolari d'Europa. La Ferrovia Vigezzina- Centovalli collega ogni giorno Locarno, elegante cittadina sulla sponda ticinese del Lago Maggiore, con Domodossola, cuore antico della Val d'Ossola. Viaggiano ininterrottamente dal 1923 i caratteristici treni bianchi e blu della linea ferroviaria, che si sta dunque preparando per festeggiare i suoi primi 100 anni di vita.





Si partirà da un estivo tuffo nel verde della natura incontaminata della Valle Vigezzo e delle Centovalli: grazie alla proposta speciale “Vigezzina no limits” i treni si trasformano in una metropolitana alpina, dando la possibilità di viaggiare liberamente per uno o due giorni lungo la tratta italiana tra Domodossola e Re, salendo e scendendo dai convogli illimitatamente per visitare i meravigliosi borghi della Val Vigezzo o incamminarsi lungo i sentieri della valle dei pittori.Interessante anche l'offerta combinata che consente di raggiungere da Locarno in treno la stazione di Verdasio e da qui, con un viaggio di pochi minuti in funivia il Monte Comino, oppure, sul versante opposto, il piccolo e incantato villaggio alpino di Rasa: in quota i viaggiatori in cerca di un'esperienza rilassante e 100% naturale troveranno una perla nascosta delle Centovalli, l’ultimo borgo ticinese che non conosce le auto. Nel cuore delle Centovalli si dipana l'antica Via del Mercato: un’antica mulattiera, ruscelli, boschi, mulini e panorami mozzafiato lungo lo storico percorso che parte da Camedo e raggiunge Intragna, entrambe stazioni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. Un'escursione che si può dunque combinare con il viaggio sui treni panoramici della linea internazionale.La Ferrovia Vigezzina-Centovalli attraversa territori ricchi di cultura e di testimonianze tradizionali: dai Musei Civici di Domodossola, recentemente restaurati, che ospitano preziose collezioni d'arte, alla Fondazione Marguerite ARP di Locarno con le sue esposizioni di arte contemporanea e con la sua originale mostra temporanea dedicata alle Nuvole di Arp, un allestimento scenico grazie al quale le nuvole compaiono al passaggio del treno nel maestoso giardino della villa che ospita la fondazione. Oltre ai due capolinea anche le località toccate lungo l'itinerario su rotaia ospitano piccoli ed imperdibili musei: meritano certamente una visita il Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis- Farina di Santa Maria Maggiore, il primo dedicato al duro mestiere del fumista, il secondo alla vera storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio tra queste montagne e diventata l'essenza più amata al mondo. In territorio svizzero da non perdere il Museo Regionale Centovalli e Pedemonte di Intragna con il maestoso campanile, il più alto del Canton Ticino con i suoi 65 metri.La Ferrovia è anche mezzo ideale per visitare alcuni dei Santuari più affascinanti di questo spicchio alpino incuneato tra le Alpi e il Lago Maggiore: a Locarno il Santuario della Madonna del Sasso, a picco sulle acque del lago, uno dei siti storici e religiosi più importanti del Canton Ticino, a Domodossola il Sacro Monte Calvario Patrimonio UNESCO e a Re, lungo il tragitto ferroviario, il Santuario della Madonna del Sangue.Da sempre i più piccoli rimangono a bocca aperta davanti allo spettacolo della natura che scorre davanti ai loro occhi durante il viaggio, ma sono numerosi gli spunti avventurosi per regalare a bimbe e bimbi un viaggio a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli: dal Praudina Adventure Park di Santa Maria Maggiore all'altalena gigante e panoramica di Swing the World presente a Rasa, fino alla coinvolgente esperienza del lama trekking sui sentieri del Monte Comino (destinazioni, queste ultime, raggiungibili con le funivie in partenza da Verdasio), senza dimenticare che grazie all'offerta famiglia i piccoli fino a 6 anni viaggiano sempre gratis e con il 50% di sconto fino a 16 anni.Gli amanti dello shopping troveranno nelle località capolinea, Locarno e Domodossola, due cittadine con un'offerta commerciale ricchissima e profondamente legata alle tradizioni del territorio, ma non solo: il viaggio in treno dall'Italia alla Svizzera porta anche alla scoperta del mercato settimanale di Locarno (giovedì) e, in senso opposto, ogni sabato a passeggiare tra le bancarelle di quello di Domodossola.Tra gli eventi impossibile non citare il Raduno Internazionale dello Spazzacamino (che tornerà dal 2 al 5 settembre dopo due anni di stop) e il Mercatino di Natale nel ponte dell'Immacolata, entrambi organizzati a Santa Maria Maggiore. Sempre più amata è la proposta del Treno Storico, che viaggia da Locarno a Camedo in calendario per il 28 agosto, mentre in autunno sarà possibile assaporare questo tuffo nel passato a bordo di convogli del secolo scorso il 25 settembre e il 9 ottobre. Autunno, stagione di colori e sfumature uniche, lo sanno bene gli amanti del foliage, fenomeno naturale che è diventato negli ultimi anni una delle esperienze turistiche più apprezzate d'Italia, grazie anche al Treno del Foliage: tra ottobre e novembre, un viaggio tra i boschi infiammati dai caldi colori e le atmosfere rarefatte della stagione più romantica dell'anno.Per maggiori informazioni: www.vigezzinacentovalli.com