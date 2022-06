Sassonia: pedalare tra i tesori del fiume Elba

Particolarmente memorabile è l’arrivo in bicicletta a

, quando lo skyline del centro storico fa la sua apparizione e la cupola della Frauenkirche spunta maestosa verso il cielo. Per godersi su due ruote la dolce vita della Valle dell’Elba, la varietà dei paesaggi e visitare i principali tesori custoditi in questo tratto di via ciclabile lungo 180 km, è consigliato pianificare alcune tappe.Arrivando dalla Boemia, o in treno a Dresda, la prima tratta della Via ciclabile dell’Elba in Sassonia attraversa il Parco Nazionale della Svizzera Sassone. Non si può resistere al fascino delle maestose montagne di arenaria o alle località di Pirna e Bad Schandau. Prendetevi il tempo di fare un’escursione fino al ponte di Bastei e di concedervi un soggiorno di salute e benessere al villaggio biologico Schmilka. Infine non lasciate questa regione senza aver prima esplorato la Fortezza di Königstein, una fortificazione mai espugnata di 9,5 ettari, che dall’alto abbraccia la regione fino ai Monti Metalliferi.Pedalando per 28 km sempre sulla riva del fiume si arriva a Dresda, ma prima fermatevi a visitare il castello di Pillnitz, palazzo splendido in perfetto stile chinois, circondato da un parco floreale di grande ricchezza con varietà di giardini e piante esotiche. Anche la rocca di Stolpen e il castello Weesenstein meritano di deviare un po’ il percorso per essere visitati. Il capoluogo Dresda rappresenta la tappa principale di questa via ciclabile di arte e cultura. Girare in bicicletta tra le vie del centro storico è un vero piacere: il Palazzo Reale, lo Zwinger, la Semperoper, la Frauenkirche, i musei d’arte e il quartiere alternativo Neustadt sono attrazioni tutte "a portata di sella".Deviando dalla ciclabile e aggiungendo altri 50 km circa raggiungerete poi l’incantevole Castello di Moritzburg, assolutamente consigliato per l’atmosfera barocca e la mostra glamour sul Principe Elettore Augusto il Forte. Lasciata Dresda alle spalle si prosegue lungo il fiume per 30 km su un tratto asfaltato e pianeggiante fino a Meissen. Nota come la città della porcellana, delle vie strette e dei tetti rossi, Meissen è una perla sull’Elba, con il Duomo e il Castello di Albrechtsburg che la dominano dall’alto.Trascorrendo più di un giorno qui si ha l’opportunità di visitare la storica manifattura della porcellana Meissen e di esplorare l’area vinicola.Il viaggio in bici continua poi verso le prossime tappe che sono Riesa, cittadina circondata da un’incantevole atmosfera rurale, e Torgau, culla della Riforma Protestante. Da vedere qui il Castello Hartenfels, centro politico della riforma, con la prima chiesa protestante consacrata in Europa da Martin Lutero nel 1544. L’itinerario cicloturistico si conclude infine a Wittenberg dove, se non si intende più proseguire verso nord, è prevista la restituzione delle bici, il recupero del bagaglio e il ritorno in treno verso Dresda.Per maggiori informazioni: www.sassoniaturismo.it