Valtellina: intriganti alternative a ciaspole e sci

Non solo sci, ciaspole e sci di fondo, quindi: qui i turisti troveranno puro divertimento, adrenalina ma anche relax e pace, circondati dalla maestosa bellezza delle Alpi innevate. Ecco quattro attività alternative allo sci che i viaggiatori possono scoprire in tutto il territorio valtellinese.



Pista da slittino - Nel cuore del comprensorio di Bormio e del Parco Nazionale dello Stelvio si trova la Val di Rezzalo che, grazie alla sua pista da slittino, diventa una delle valli più emozionanti di Bormio. Un’attività divertente per i turisti di tutte le età che, per 3 km e mezzo, torneranno bambini e potranno godersi le discese a bordo di slittini divertendosi in compagnia di parenti e amici. Per raggiungere il punto di partenza della pista, la piana di S. Bernardo, è necessario risalire il tracciato stesso tra boschi di abete rosso; il percorso non è impegnativo e prevede un dislivello di 350 metri. I turisti possono decidere se portare il proprio slittino oppure noleggiarlo direttamente al Rifugio La Baita, nei pressi della piana.



Lo sleddog - Ad Arnoga, in Alta Valtellina tra Bormio e Livigno, si trova l’Husky Village, un centro dove i cani husky sono i veri protagonisti di questa indimenticabile esperienza. A bordo di slitte trainate da husky, i turisti potranno partire alla scoperta degli angoli più nascosti della Valtellina e vivere l’adrenalina di un autentico musher dell’Alaska, ovvero il guidatore di slitte. Le escursioni sono aperte sia ad adulti sia a bambini, non è necessario avere una preparazione, infatti, possono prendere parte alle uscite sia principianti sia esperti e sul sito ufficiale è possibile acquistare voucher a data aperta della durata di un anno.



A spasso con alpaca e lama - Chi lo avrebbe mai detto che in Valtellina si possono organizzare delle escursioni con lama e alpaca? Ebbene sì, questo magico territorio offre anche questa possibilità. Grazie al suo clima rigido, alcune località valtellinesi permettono ai turisti di vivere quest’insolita attività. A Livigno, in località Tresenda, è possibile conoscere meglio questi animali così speciali e socievoli che diventano i compagni perfetti per delle brevi passeggiate tra la natura tipica del luogo. Anche l’azienda Agricola La Foppa, in Valmalenco, offre esperienze uniche per i suoi ospiti in sella a simpatici alpaca. Le escursioni, disponibili sia in estate sia in inverno, sono organizzate per condividere con le persone la bellezza della natura, la storia del luogo e i prodotti tipici valtellinesi, il tutto a ritmo slow. Se gli adulti torneranno bambini, i più piccoli vivranno intense emozioni.



Come in una favola - Oltre a escursioni con alpaca e lama, Livigno può essere scoperta anche su slitte trainate da cavalli. L’esperienza, perfetta per inguaribili romantici, accompagna i turisti, in totale comodità, alla scoperta di sentieri e scorci alpini più belli circondati da paesaggi innevati. Proprio come in una favola, le persone potranno lasciarsi incantare dalle vette che quasi sfiorano il cielo e ammirare boschi e panorami da una prospettiva privilegiata.



Per maggiori informazioni: www.valtellina.it