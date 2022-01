Abruzzo: sciare tra vette imponenti e antichi borghi

L’Abruzzo ospita 21 località sciistiche e 9 tra i maggiori comprensori sciistici dell’Appennino, tra cui i più noti sono quello di Roccaraso, Rivisondoli, Campo Felice e Ovindoli, passando per la leggendaria stazione del Gran Sasso di Campo Imperatore fino a Pescasseroli, Passolanciano, Majeletta, Campo di Giove e Prati di Tivo. D’inverno l’Abruzzo offre inoltre piste di ghiaccio per il pattinaggio, escursioni nei parchi, visite guidate a borghi storici, castelli e musei aree protette ricche di sentieri e siti archeologici.



Sci alpino e di fondo - Le aree degli alti rilievi montani sono perfette per la pratica dello sci alpino (la discesa), mentre la vastità dei numerosi altipiani, più o meno movimentati, offre luoghi ideali per la pratica dello sci nordico (il fondo) e lo sci escursionistico. Il ricco e vario panorama dei “domaines skiables” abruzzesi include stazioni particolarmente adatte allo sciatore di gusti sportivi e altre che possono accogliere nel modo migliore i principianti e i gruppi familiari. Tutte le stazioni invernali sono raggiungibili al massimo in un ora e mezzo dall’aeroporto di Pescara. L'eccezionale varietà degli ambienti naturali, il buon innevamento delle piste, che si protrae spesso fino a primavera inoltrata, consentono la pratica di ogni altro sport sulla neve oltre la discesa: innanzitutto il fondo, che in Abruzzo ha tradizioni gloriose e teatri di prim’ordine, sia agonistico che escursionistico. Le valli e gli altopiani che intervallano le montagne d’Abruzzo sono il terreno ideale per gli appassionati dello sci da fondo.



Fuori pista - Per chi preferisce gli itinerari fuori pista, su tutti i massicci della regione, tra i numerosi boschi e gli ampi altopiani, sono possibili facili ed entusiasmanti avventure. Per chi cerca l’avventura dello sci di alta montagna, che permette di vivere al meglio i valichi e le vette più alte, l’Abruzzo rappresenta un ottimo terreno di gioco con numerose risorse naturali e comprensori perfetti anche per questa attività. Le pareti del Gran Sasso o l’ampio terrazzo della Majella, con vista sul mare o sulle altre cime, offrono teatri d’azione di eccezionale qualità, ma riservati ai soli esperti. È bene ricordare che questa pratica sportiva nasconde molti rischi legati alle condizioni della neve e alle insidie della montagna; occorre affidarsi a una guida alpina o aver frequentato un corso specifico.



Con le ciaspole - Sempre maggiore è il numero degli escursionisti con le “ciaspole”; questo strumento che permette di camminare sul manto nevoso senza affondarvi riscuote sempre maggior successo in quanto consente di immergersi in scenari mozzafiato, tra faggete e pianori. Anche gli appassionati dello sled-dog, la corsa con le slitte trainate da mute di cani, non hanno difficoltà a praticare il loro sport preferito. Ovunque, in Abruzzo, l’amante della neve potrà soddisfare la sua passione, grazie alle numerose scuole, ai maestri di sci, le ottime guide alpine e accompagnatori di media montagna, gli uomini del CAI, le numerose e vivaci associazioni che raggruppano gli appassionati entusiasti delle novità sportive più trendy, e infine un efficiente Soccorso Alpino, capace di ogni tipo di intervento per l'assistenza al turista e allo sportivo.



Relax assicurato - Bar e ristoranti, baite e rifugi si affacciano direttamente sulle piste, dando la possibilità di rilassarsi tra una discesa e l'altra, abbronzarsi sotto il mediterraneo sole della montagna d'Abruzzo, o scaldarsi allo scoppiettante fuoco di un camino. Dopo aver sciato c’è solo l'imbarazzo della scelta per proseguire la giornata e la serata, anche per chi ama fare le ore piccole tra musica e allegria. Gran parte delle principali località sciistiche abruzzesi fa perno su deliziosi borghi e paesi di montagna, molti dei quali hanno una storia millenaria e hanno saputo trasformarsi con garbo ed armonia. I loro centri storici, ben attrezzati con ristoranti e pub, bar e locali di ritrovo, vantano spesso palazzi e castelli, musei e chiese ricche di tesori d'arte, tutti da scoprire e ammirare.



Per maggiori informazioni: www.abruzzoturismo.it