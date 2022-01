L'aurora sulla Marmolada: spettacolo indimenticabile

Lo spettacolo delle Dolomiti e dei paesaggi innevati attende tutti coloro che amano queste montagne e l’inverno con i suoi colori nitidi, la neve, il ghiaccio. Alba dalla Regina è un evento dedicato agli appassionati di montagna di tutte le età e agli amanti dello sci che avranno la possibilità di sciare per primi lungo “La Bellunese”, la pista più lunga del Dolomiti Superski.



L’alba sulle Alpi - La Regina è ovviamente la Marmolada, che con i 3.343 metri di altitudine regala uno spettacolo mozzafiato anche nelle brevi giornate invernali. Dai 1.450 metri di Malga Ciapèla si raggiunge in soli 12 minuti la stazione più a monte, Punta Rocca a 3.265 metri di altitudine, grazie alla funivia Marmolada – Move To The Top. E Alba dalla Regina è un evento spettacolare che promette di far vivere un’esperienza speciale e mozzafiato immersi nella bellezza naturale che circonda la terrazza panoramica di Punta Rocca. Un modo diverso e nuovo di visitare la Marmolada e calarsi nelle suggestioni di un luogo unico per bellezza e panorama, raggiungendo la cima quando ancora tutto intorno è immerso nell’oscurità e attendendo il sorgere del sole, anticipato dai primi chiarori nel cielo e dalle sue tinte rosa, rosso, arancio e viola che dipingono la chiara roccia Dolomia con il fenomeno dell’Enrosadira.



Le date - Alla luce del sole poi lo sguardo può muoversi tutto intorno tra i nove sistemi montuosi delle Dolomiti Patrimonio Unesco che si sviluppano tra le province di Belluno, Bolzano, Trento, Pordenone e Udine e nelle giornate migliori può raggiungere la laguna di Venezia e le vette austriache. Vicino si ammira invece lo spettacolo della parete a strapiombo della Marmolada, del ghiacciaio e del Lago Fedaia. Nel 2022 le date per Alba dalla Regina sono i venerdì 7, 21 e 28 gennaio,con prenotazione obbligatoria). Il ritrovo è intorno alle 6 a Malga Ciapèla, attrezzata con un ampio parcheggio gratuito, per poter poi salire ad ammirare il sorgere del sole da Punta Rocca, a un’altitudine superiore ai 3.200 metri.



Panorami mozzafiato - A seguire, scendendo in funivia alla stazione funiviaria di Serauta, è prevista una ricca e gustosa colazione al Ristorante che con la sua vetrata panoramica permette di contemplare ancora il panorama delle Dolomiti alle luci di prima mattina. Chi invece è munito di sci ha il privilegio di lasciare per primo le proprie tracce sulla neve immacolata de “La Bellunese”, il tracciato più lungo del Dolomiti Superski che si sviluppa lungo 12 km attraversando paesaggi spettacolari come il ghiacciaio fino al Passo Fedaia e scendendo poi a Malga Ciapèla. Si risale poi alla stazione intermedia Serauta, a 2.950 metri di altitudine, per la colazione prima dell’orario di apertura alle 8:40 e purché muniti di biglietto adeguato.



Il museo più alto d’Europa - Il rientro è libero e chi desidera può decidere di fermarsi più a lungo per visitare il museo di guerra più alto d’Europa, il Museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, un’esposizione che su 300 mq racconta il punto di vista e il vissuto dell’uomo-soldato al di là di qualsiasi ideologia politica e di confine. Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata telefonando al 334 6794461 oppure scrivendo una mail a visitmarmolada@funiviemarmolada.com.



Per tutte le informazioni: www.funiviemarmolada.com