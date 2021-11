Piscine incantate: godersi il caldo tra montagne e neve

Il contrasto tra il calore dell’acqua e il freddo dell’aria circostante , in un’atmosfera limpida e pura, circondati da panorami di montagne maestose e, magari, con le stelle notturne come soffitto: è questa la magia di un bagno in una piscina riscaldata open-air in pieno inverno, perfetto per distendere i muscoli affaticati da una giornata sugli sci o per completare il relax del dolce far niente di una vacanza. Ecco allora alcune vasche bellissime per gustare l’esperienza della neve più cool.

Aria fredda ma cuore caldo per queste vasche in cui fare bagni magici

BENESSERE TOTAL WHITE: Hotel Concordia, Livigno – Una struttura confortevole e una bella piscina all’aperto dalla quale ammirare le montagne circostanti per una vera favola bianca offerta dal paesaggio livignasco, fatto di case di legno, campanile e vette. Dopo il relax alla Spa con prodotti a base di erbe di montagna, come stella alpina, ginepro, ortica, arnica, latte fresco di montagna e il miele, una immersione tra caldo e freddo è un’esperienza che non si dimentica.

ESPERIENZA IN BLACK: Romantik Hotel Turm, Fié allo Sciliar – Chi al bianco preferisce il nero non può perdersi l’originale Black Pool di questa confortevolissima struttura. La piscina nera ha vista diretta sul massiccio dello Sciliar, una montagna carica di leggende e simbolo naturale dell’Alto Adige, ed è collegata direttamente con quella interna e con la Spa, nella quale rilassarsi con una sauna al pino mugo o in un bagno turco aromatico. In alternativa, c’è anche la nuova Sauna di Fuoco nell’area all’aperto.

L’EMOZIONE DELL’ENROSADIRA: Hotel Tyrol, Selva di Valgardena - La grande Spa dell’albergo offre saune, bagni turchi, idromassaggi e sale relax per il benessere alpino, ma soprattutto una bella piscina interna e una splendida vasca esterna affacciata sulle Dolomiti, fresca di inaugurazione. Immersa nella neve, permette di nuotare nell’acqua tiepida e godersi lo spettacolo dell’Enrosadira, ovvero il meraviglioso tramonto dolomitico con le rocce che diventano rosse e rosate.

CON LA CASCATA: Hotel Lanerhof, Mantana (Brunico) La piscina indoor ha la cascata, l’impianto per il nuoto controcorrente, la piattaforma idromassaggiante e la vasca idromassaggio per rilassare i muscoli dopo le fatiche dello sport. La piscina esterna ha panche idromassaggio e vasca idromassaggio per rilassarsi all’aria aperta e lasciare galleggiare corpo, mente e spirito per un assaggio di paradiso. E per chi ama il calore, le numerose saune della Spa offrono tante esperienze diverse

ROOFTOP MAGICO: Excelsior Dolomites Life Resort, San Vigilio di Marebbe (Bolzano). Tutta la bellezza della Val Badia, top destination per lo sci e per gli amanti del benessere: questo confortevole albergo mette a disposizione del benessere 2500 metri quadrati di wellness e una spettacolare infinity pool, con acqua a 33° e vista mozzafiato sulle Dolomiti. A questa vasca, riservata agli adulti, se ne aggiunge un’altra, per tutta la famiglia con un grande idromassaggio open air panoramico e acqua a 35°.

ACQUE RIVITALIZZATE: Granbaita Dolomites Hotel, Selva di Val Gardena - Una grande piscina di 32 metri con acqua a 30°C, in un continuum armonioso tra la grande vasca coperta e la piscina panoramica esterna; la grotta e la piscina salina, la grotta vulcanica, la doccia di neve e le saune private: a tutto questo si uniscono i benefici degli elementi alpini presenti nelle acque rivitalizzate per massimalizzarne i benefici, con le quali sono alimentate vasche e piscine.

A BORDO PISTA: Romantik Hotel Cappella, Colfosco (BZ) – Ai piedi dell'imponente gruppo del Sella, questa struttura offre un’area esterna completamente rinnovata con oltre 1.300 metri quadrati e una vista mozzafiato da godere stando tranquillamente a mollo nella piscina con acqua riscaldata a 30°. E se il panorama sui monti non basta, si può sempre abbassare lo sguardo sugli sciatori che sfrecciano sulla pista che corre proprio di fianco all'hotel.

TUTTA PER TE: Hotel Winkler Purmontes, Mantana (Brunico), Alto Adige – Cinque lussuose suite chalet, ciascuna con piscina privata tra la neve, in uno scenario montano fiabesco e con servizio su misura per ciascun cliente. Nelle piscine ci si può rilassare a qualunque ora, anche di notte, per meglio assaporare la privacy del proprio giardino privato con una nuotata sotto la volta celeste. C’è anche una grande Jacuzzi privata per un relax totale in una vera scenografia di luci.

PER LE ANIME ROMANTICHE: Hotel Santer, Dobbiaco – Le Tre Cime di Lavaredo sono tra le montagne più imponenti e romantiche delle Dolomiti. Dalle vasche esterne di questa struttura, con acqua riscaldata a 36°, si gode di un panorama privilegiato su queste vette, oppure ci si rilassa in Spa. E per i più sportivi, i tracciati delle apprezzatissime aree sciistiche di Plan de Corones, Cortina e Dolomiti di Sesto., sono a poca distanza

BENESSERE IN SICUREZZA: Lido Palace, Riva del Garda (Trento) – Massima disponibilità di spazi open air per godere il relax di una Spa all’avanguardia nel rispetto del distanziamento e della sicurezza anti Covid: la piscina panoramica all’aperto offre relax e acque tiepide, mentre chi preferisce il tepore di un ambiente chiuso ma essclusivo può prenotare la Ritual Suite Privata, composta da più ambienti, tutti dedicati alla definizione di un’esperienza indimenticabile, da condividere solo con l’anima gemella.

NEL GIARDINO D’INVERNO: Hotel Post Cavallino Bianco, Nova Levante (BZ) - Molto più di una piscina all'aperto: la piscina esterna, riscaldata a 30° di questa bella struttura, nel cuore della Val d’Ega, è una vera e propria full immersion in un giardino d’inverno di 45mila mq, con l’imponente monte Latemar a dominare lo scenario. Il panorama si può ammirare anche dal suggestivo centro wellness.