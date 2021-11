In tutto il mondo, dieci fontane davvero bizzarre

Si fa presto a dire fontana . Gli artisti e gli architetti si sono sbizzarriti esplorando questo elemento architettonico, trasformandolo in opera di fantasia al limite dell’incredibile, persino con un tocco di irriverenza . Dai getti d’acqua danzanti alle costruzioni gigantesche dell’Oriente, un viaggio per immagini scoprendo le vasche più stravaganti del mondo. Alcune sono anche abbastanza vicine a noi, tanto da poterle ammirare di persona.

TAP FOUNTAIN, MINORCA – Una fontana spettacolare e insieme divertente: la Tap Fountain riproduce un rubinetto gigante di uno sgargiante colore rosso, con tanto di possente getto d’acqua. Il maxi -rubinetto sembra sospeso nel cielo. Si trova a Minorca, nelle Baleari, nei romantici quartieri di Santa Galdana. Quello che tutti si chiedono, osservando l’opera, è come faccia a stare sospesa a mezz’aria…

FONTANA DANZANTE, DUBAI, EMIRATI ARABI - Nella città del mondo in cui tutto è più gigantesco e sorprendente, le fontane non possono fare eccezione. La Dubai Fountain si trova ai piedi della torre più alta del mondo, il Burj Khalifa, e ha dimensioni davvero immense: è lunga 300 metri e produce getti alti 15 metri. Ogni ora produce uno spettacolo di giochi d'acqua a suon di musica, tanto da essere chiamata anche Fontana Danzante.

THE WATERFALL, DUBAI, EMIRATI ARABI - Sempre nella città degli Emirati, a poca distanza dalle Fontane Danzanti, si trova un'altra fontana spettacolare: siamo all'interno del Dubai Mall, gigantesco centro commerciale: la fontana riproduce una cascata, da cui deriva il suo nome The Waterfall: è caratteristica per le numerose statue disposte in fila, che sembrano tuffatori in caduta libera.

FONTANA COMMEMORATIVA DI EL ALAMEIN, SYDNEY – Si trova nel quartiere di Kings Cross nei giardini Fitzroy, ed è stata edificata nel 1961 su progetto dell’architetto Robert Woodward per commemorare i caduti della battaglia di El Alamein, in Egitto, del 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale. La struttura della fontana ricorda quella del fiore di tarassaco, o dente di leone.

FONTANA DEL BANPO BRIDGE, SEUL, COREA– Un complesso sistema di giochi d’acqua costituisce parte integrante del Banpo Bridge, ed è una vera opera d’arte I getti d’acqua sono illuminati da luci colorate su ambo i lati del ponte che collega le due sponde del fiume Han per una lunghezza pari a 1140 metri,. La fontana è così la più lunga del mondo. Dai suoi 10mila ugelli a LED fuoriescono, in occasione degli spettacoli, 190 tonnellate d’acqua al minuto.

PISSING MEN, PRAGA, REPUBBLICA CECA – Una fontana decisamente irriverente: raffigura infatti due uomini nell’atto di… fare pipì in una vasca che ricalca la sagoma della Repubblica Ceca. La fontana, opera dello scultore David Cerny, si trova all’esterno del Museo Kafka, nel quartiere di Malá Strana.

FONTANA DELLE TETTE, TREVISO. ITALIA – Fu costruita nel 1559 per ordine di Alvise Da Ponte, podestà delle Repubblica di Venezia. Dai seni della statua, che riproduce una graziosa fanciulla, in occasione di alcune particolari feste spillava vino bianco e rosso che tutti potevano bere gratuitamente. Oggi la fontana originale, molto danneggiata, si trova protetta da una teca sotto il portico del palazzo dei Trecento, mentre nella posizione originaria, nel cortile di palazzo Zignoli, è posizionata una copia.

SWAROVSKI CRYSTAL WORLDS, INNSBRUCK, AUSTRIA – Un faccione gigante con un immenso getto d'acqua che fuoriesce dalla bocca: è questa l’entrata dello "Swarovski Crystal Worlds" a Innsbruck, il museo e centro di esposizioni creato nel 1995 in occasione delle celebrazioni per il centenario della celebre cristalleria. La scultura vegetale raffigura il Gigante che fa la guardia alle Camere delle Meraviglie, situate all'interno.



FONTANA DI VAILLANCOURT, SAN FRANCISCO, USA - Creata nel 1971 dall'artista canadese Armand Vaillancourt, si trova in Justin Herman Plaza. Alta circa 12 metri, è composta da un insieme di tubi quadrati di cemento prefabbricato. Per il suo aspetto modernista è stata per molto tempo considerata opera controversa e molti hanno proposto di demolirla. Nel 1987 ha fatto da scenario a un grande concerto degli U2.

FOUNTAIN HILLS, ARIZONA, USA - Qui si trova una delle fontane più alte del mondo, con un getto che raggiunge i 170 metri. Fountain Hill è anche il nome della città che sorge nei pressi: ci troviamo nella contea di Maricopa in Arizona, negli Stati Uniti. Il getto d'acqua, anche se ha perso il suo posto nel Guinness dei Primati, è sempre impressionante.