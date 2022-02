San Valentino a Bormio: sciare all'alba o sotto le stelle?

Sciare all’alba o ciaspolata al tramonto? Un romantico giro in slittino sotto le stelle o un’escursione di sleddog nel Parco Nazionale dello Stelvio? E per rilassarsi, c’è il pacchetto “Gocce d’Amore” di Bormio Terme oppure una visita al Museo Civico, dove in coppia si entra gratis! A Bormio le occasioni non mancano per regalarsi, insieme alla persona amata, un’esperienza indimenticabile.



Cena in rifugio - Chi per il 14 febbraio sceglie una romantica cena in rifugio può abbinarla a una ciaspolata al tramonto col pacchetto “I Love Bormio” (che include il pernottamento) oppure al romanticissimo rientro in slittino sotto le stelle, proposto dal Rifugio La Baita. Le coppie più avventurose, invece, possono provare l’ebbrezza di guidare personalmente una slitta trainata da una muta di Alaskan Huskies, in un’eccitante escursione di sleddog, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Per le coppie che vogliono trascorrere una giornata di relax e benessere c’è la proposta di Bormio Terme “Gocce d'Amore” che include un massaggio di coppia da 50 minuti. E per finire, presentandosi in coppia al Museo Civico di Bormio, il 14 febbraio si entra gratuitamente.



Sciare al sorgere del sole - Appuntamento sabato 12 febbraio alle ore 7.00 per salire con gli impianti fino a Bormio 3000, da qui, l’alba più bella di Bormio è sui 3.012 metri della Cima Bianca e regala una vista a 360 gradi su tutto l’arco alpino. Nel contesto unico del Parco Nazionale dello Stelvio, si gode del silenzio delle montagne e delle prime luci rosate del mattino. In vetta, presso lo Chalet Levissima Heaven 3000 è servita una deliziosa colazione a buffet dai sapori valtellinesi e poi… tutti in pista. Osservando il sole sorgere, si potrà scendere sulle piste ancora intonse e disegnare, per primi, curve perfette sulla neve immacolata. Un’esperienza davvero indimenticabile per vivere lo sci sotto un’altra luce.



“I love Bormio” - Per coloro che non vogliono rinunciare all’attività fisica nemmeno nel giorno degli innamorati c’è il pacchetto “I love Bormio”. Oltre al pernottamento, infatti, è prevista, per il 14 febbraio, una ciaspolata al tramonto - accompagnati dalle esperte Guide Alpine Bormio - ed una romantica cena in rifugio, a base di prelibatezze locali. Camminare in un fitto bosco nel silenzio della natura, ascoltando solo lo scalpiccio dei piedi sulla neve, sullo sfondo, il bianco delle montagne innevate e i colori infocati del tramonto: un modo unico di essere romantici.



Slittino al chiar di luna - In Val di Rezzalo, il giorno di San Valentino, dopo una romantica cena, si rientra in slittino: che cosa c’è di più romantico di una notte stellata nel bosco e di più divertente di una scivolata in notturna? Si parte in autonomia da località Fumero-Fontanaccia (Sondalo) nel tardo pomeriggio. Con le ciaspole ai piedi, dopo un percorso suggestivo immersi nella natura incontaminata della Val di Rezzalo di circa 3 km, si giunge al Rifugio La Baita. Qui si gusterà una cenetta a base di prelibatezze locali, nel tipico stile valtellinese. E poi il momento più magico e divertente: il rientro in slittino sotto le stelle!



Sleddog all’Husky Village - Lo sleddog è perfetto per gli innamorati che vogliono sentirsi esploratori per un giorno. Per loro c’è una romantica escursione, attraverso i paesaggi innevati del Parco Nazionale dello Stelvio, organizzata dal Centro Italiano Sleddog Husky Village (località Arnoga, Valdidentro): si proverà l’emozione di guidare personalmente la slitta trainata da una muta di Alaskan Huskies e di instaurare con i cani un rapporto speciale di fiducia. Sarà un’esperienza suggestiva, di totale immersione nella natura, con la slitta che scivola sulla neve e l’aria fresca sul viso.



“Gocce d’Amore” - Per gli innamorati più romantici, cosa c’è di meglio che festeggiare San Valentino regalandosi una pausa di relax e benessere? Bormio Terme propone il pacchetto di coppia “Gocce d'Amore”: una giornata immersi nella rigenerante acqua termale naturale di Bormio, tra vasche sia al coperto che all'aperto, da cui godersi il paesaggio delle montagne imbiancate; saune, biosauna e zone relax. E per completare la magia, c’è il massaggio di coppia: 50 minuti di pace sensoriale in una romantica atmosfera a lume di candela.



Due cuori al Museo - Le coppie più curiose a Bormio possono dedicarsi una pausa immersi nell’arte e nella storia. Dopo momenti attivi all’aria aperta, relax e benessere alle terme, cucina tipica con i sapori valtellinesi, è il momento di completare il soggiorno con una visita al Museo Civico. Per la giornata di S. Valentino nelle varie sale del Museo, oltre alle abituali esposizioni sulla storia dei bormini, i visitatori troveranno una selezione di antiche credenze, usi, riti e detti locali dedicati all’amore. E… sorpresa! Tutte le coppie entreranno gratis.



Per maggiori informazioni: www.bormio.eu