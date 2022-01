Valle d'Aosta: le esperienze più insolite ed esclusive

Per i viaggiatori più esigenti, in Valle d’Aosta non mancano le esperienze più spettacolari, per completare la perfetta vacanza da sogno. Per raggiungere il punto più vicino al cielo, la funivia Skyway Monte Bianco , regala un’incantevole panorama sui ghiacciai dello splendido massiccio del Monte Bianco. Una costruzione che sfida le leggi della natura, una meraviglia tecnologica e ingegneristica, un vero orgoglio tutto italiano .

L’impianto è stato inaugurato nel 2015 e comprende tre avveniristiche stazioni: Courmayeur/The Valley (1.300 m), Pavillon/The Mountain (2.173 m) e Punta Helbronner/The Sky (3.466 m). Skyway Monte Bianco è la location ideale per organizzare eventi privati sul tetto d’Europa, rendere indimenticabile ogni momento e osservare il mondo da un punto di vista unico.



Gourmet ed elicotteri - Da provare anche l’esclusiva esperienza gourmet a 3466 metri: un angolo firmato Kartell con vista panoramica, il Tavolo dell'Infinito quasi sospeso tra terra e cielo da cui ammirare il Dente del Gigante gustando i sapori della Valle d'Aosta. Un altro punto di vista privilegiato per ammirare lo spettacolo delle vette, è quello offerto dal volo panoramico in elicottero. Sorvolando la catena montuosa del Monte Rosa lo sguardo spazia dai rifugi più alti d’Europa, come il famoso Regina Margherita, alle cime della Punta Dufour, la più alta della catena, del Lyskamm e del Castore.



In mongolfiera - Un’altra esperienza unica che regalerà emozioni impareggiabili è il volo in mongolfiera. I passeggeri potranno salire in quota ad oltre 3000 metri e godere di una vista senza confini. Partire da Piazza Chanoux ad Aosta, nel cuore della città romana, e alzarsi lentamente tra i tetti lascia senza parole, vedere tutto da una prospettiva completamente diversa, angoli sconosciuti, tetti e comignoli. Sorvolando la città, si può ammirare il gruppo del Monte Rosa che continua con la splendida e inconfondibile piramide del Cervino, per poi arrivare al Grand Combin ed infine la catena del Monte Bianco. Ma lo sguardo può continuare a spaziare fino al Gran Paradiso, permettendo di apprezzare tutti i 4000 metri in un solo colpo d’occhio.



Heliski - I più intrepidi possono invece provare heliski: sciare utilizzando l'elicottero per la risalita è un'esperienza indimenticabile, soprattutto se vissuta in un paesaggio alpino di straordinaria bellezza come quello che si gode decollando dalle basi della Valle d'Aosta.



