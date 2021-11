La Valle d'Aosta e i suoi 5 comprensori: ecco dove sciare

La Valle d'Aosta, luogo ideale per praticare tutti gli sport invernali, comprende cinque grandi comprensori sciistici e numerose stazioni adatte a tutta la famiglia: Breuil-Cervinia, Courmayeur, La Thuile, Monte Rosa, Pila. Ecco dove e quando si scia.



Breuil Cervinia - Quello di Breuil Cervinia è uno tra i più estesi delle Alpi: infatti il comprensorio attraversa l’Italia e la Svizzera con tre protagoniste d’eccezione: Breuil-Cervinia,Valtournenche e Zermatt (Svizzera), collegate da 360 chilometri di piste (160 tra Cervinia e Valtournenche, 200 a Zermatt) e da numerosi impianti di risalita, con ben 127 piste (31 blu, 83 rosse e 13 nere). Adatto a ogni tipo di declinazione dello sci, il comprensorio offre incredibili scorci panoramici sulle vette più affascinanti di tutta la Valle d’Aosta: il Cervino e le Grandes Murailles sono solo alcune delle meraviglie che incantano gli appassionati di sport invernali. Il periodo di apertura va dal 16 ottobre fino al 1 maggio 2022.



Courmayeur - Il comprensorio di Courmayeur ha come epicentro il Monte Bianco sempre protagonista di miti e racconti di chi nei secoli ha sognato di scalarlo, solcarlo o anche solo ammirarlo da lontano. Raggiungibile attraverso la funivia Courmayeur o la Funivia Val Veny (in località Entrèves), il comprensorio accontenta tutti gli appassionati di sport bianchi. 18 impianti di risalita, più di 100 km tra piste e fuoripista con una vista unica sul Monte Bianco per scoprire l’altro volto del luogo da sempre più patinato della Valle d’Aosta. Le piste aprono dal 27 novembre fino all’8 aprile 2022.



La Thuile - Aperto dal 27 novembre fino all’8aprile 2022. Tra il ghiacciaio del Rutor e il Monte Bianco, il comprensorio di La Thuile è il luogo ideale per trascorrere un soggiorno invernale all’insegna dello sport e del benessere. Oltre ai 38 moderni e veloci impianti di risalita, alle 87 piste e agli oltre 152 km di puro divertimento, l’Espace San Bernardo comprende anche 2 stadi di slalom, 1 snowpark, 1 pista di boarder cross, 2 fun cross area, 1 zona di freeride securizzato, 1 zona snowkite al Colle del Piccolo San Bernardo, facilmente raggiungibile con gli impianti di sci, 1 Artva zone per acquisire e approfondire i fondamenti per la sicurezza (in pista e fuori dalla pista).



Monte Rosa – Il Gruppo Monterosa Ski è uno dei più grandi sistemi di comprensori sciistici esistenti e consente di scegliere tra ben quattro vallate e più di 100 km di piste, dove gli sciatori esperti e quelli alle prime armi possono trascorrere la vacanza perfetta: dalle storiche Champoluc e Gressoney-La-Trinité fino ad arrivare ad Alagna Valsesia, in Piemonte, alle piste delle piccole stazioni comeBrusson, Antagnod (Val d’Ayas) e Gressoney-Saint-Jean fino alla valle di Champorcher, nel Parco del Mont Avic. Apre il 27 novembre fino all’8 aprile 2022.



Pila - Quando si cerca di conciliare l’amore per gli sport invernali e la passione per la storia, Pila diventa il luogo perfetto. A pochi passi da Aosta, è infatti il comprensorio che più si avvicina alla cosiddetta Roma delle Alpi, ideale per trascorrere una vacanza all’insegna dello sport e della cultura. Più di 70 km di tracciati innevati e ben 30 piste (4 blu, 22rosse, 4 nere), adatti a tutti i tipi di sciatori e anche alle famiglie, per trascorrere un’intera giornata con gli sci ai piedi. Pila per far crescere il divertimento ha ampliato l’offerta del comprensorio realizzando 3 nuove piste di snowtubing presso il funpark. A Pila la cura delle piste è proverbiale: battiture impeccabili e neve ossigenata. Piste tecnicamente molto diverse tra loro permettono di accontentare tutti gli sciatori, principianti e cultori del fun carving, offrendo condizioni perfette su ognitracciato, da quelli meno impegnativi a quelli per i riders piùesperti ed esigenti. Apre dal 27 novembre fino all’8 aprile 2022.



Per maggiori informazioni: www.lovevda.it