Valle d’Aosta: sotto il Cervino con le ciaspole

E proprio sulle ciaspole si basa la proposta della Valtournenche e Breuil-Cervinia luoghi in ogni stagione, ma che l’inverno avvolge di un fascino intenso, intimo e magico. E per chi ama questo tipo di passeggiata le località alpine offrono ben tre nuove piste sulle quali esercitarsi in mezzo a un panorama mozzafiato.



Le nuove piste - Tre sono infatti le piste riservate agli appassionati delle racchette da neve valorizzano alcuni gioielli naturali: il lago di Loz, il pianoro del Plan di Golye, i boschi che sovrastano il villaggio di Crépin. Un modo diverso per fruire del territorio, prendendosi il tempo necessario per permettere allo sguardo ampliarsi sugli incantevoli panorami e di soffermarsi sui dettagli suggestivi.



Crépin- Il percorso offre una passeggiata mattutina, durante la quale non sono esclusi avvistamenti di caprioli, stambecchi, camosci, lunga 5 km, con 2h15 di percorrenza e 226 m di dislivello.



Loz - Un tracciato per camminare sino al tramonto, che porta a scoprire il fascino del piccolo ma stupendo lago di Loz, in inverno. In tutto è lungo 2,5 km, con 2 ore di percorrenza e 101 m di dislivello.



Layet - Un tracciato con lo sguardo sempre rivolto al più spettacolare monte delle Alpi, il Cervino. Tre chilometri di magnifici panorami, per un ora e tre quarti di percorrenza e 85m di dislivello.



Per maggiori informazioni: www.cervinia.it