Val Gardena: sciare sulle otto piste del Mito

Ad esempio, alcune piste sono state sede dei Campionati del Mondo di Sci del 1970 e sono quindi testimonianza della tradizione sciistica ultracentenaria della valle dolomitica ladina. Con le sole piste "Legendary 8" si raggiungono, in totale, 36 chilometri di tracciati. Ve le presentiamo.



Saslong: la Mitica - E’ la pista delle gare annuali della Coppa del Mondo di Sci - FIS (Discipline di velocità maschile). Dal soleggiato pendio del Ciampinoi parte la pista che conduce a Ovest su terreno aperto, fino al primo Muro, la parte più ripida del percorso. Seguono il grande Muro e il punto chiave della Coppa del Mondo di sci alpino, le famose Gobbe del cammello. Sulle numerose onde del prato del Ciaslat gli atleti si ritrovano proiettati nel tratto finale rettilineo e ripido. Lunghezza: 3.750 m, dislivello: 830 m, pendenza media: 24,95% (la pendenza più alta è del 56,9%).



Cir: La Femminile - La pista, teatro della discesa libera femminile dei Mondiali del 1970, inizialmente scorre veloce e panoramica su lunghi piani, proprio sotto le cime del gruppo Cir. Poi i cambi di pendenza si susseguono con un ritmo serrato, fino all’ampio arrivo, incastonato nella splendida e incontaminata cornice della Vallunga. Lunghezza: 2.750 m, dislivello: 675 m, pendenza media: 27,76%.



Ciampinoi No. 3: La Ripida - La pista dello slalom gigante maschile e femminile del 1970. Parte dalla stazione a monte dell’ovovia Ciampinoi, sul soleggiato pendio di partenza della Saslong, e si snoda a est del Ciampinoi su diversi ripidi cambi, attraverso il bosco, fino a Selva Gardena. Lunghezza: 2380 m, dislivello: 677 m, pendenza media: 29,67%.



Pista rossa "Bravo": La Romantica - La pista Bravo del Mont de Seura si trova nel comprensorio sciistico del Monte Pana, a S. Cristina. Tra monti e boschi, con repentini cambi di pendenza, la pista Bravo si mostra dal suo lato più bello immersa in un contesto naturale unico al mondo a piedi del Sassolungo. Una pista per nostalgici e come dice l’aggettivo “Romantica”. Lunghezza 2.200 m, dislivello 400 m, pendenza media: 24%.



Falk: La Prima - La pista Falk, situata nella zona sciistica di Plan de Gralba, ha cominciato a essere frequentata dagli sciatori verso la fine degli anni ’40. Partendo da Piz Seteur, si raggiunge Plan de Gralba con un piacevolissimo percorso in mezzo al bosco, ricco di armoniose curve e dolci campi di pendenza che esaltano sciatori di ogni capacità. Il suo ambiente, molto suggestivo, infonde un senso di libertà, divertimento e serenità che fa apprezzare il vero significato della montagna.



Gardenissima: La Sensazionale - Qui si svolge l'omonima gara di sci, lo slalom gigante più lungo al mondo, alla fine della stagione invernale. Il panorama unico ne fa una delle piste più belle di tutta la regione alpina. Si snoda per 6 km dagli ampi pendii soleggiati del Seceda, passando accanto a numerose piccole baite nel bosco, fino alle piste di discesa del Col Raiser. Lunghezza 6.000 m, dislivello 1.033 m, pendenza media: 19 %.



La Longia: La Lunga - Si tratta di una delle piste più lunghe delle Dolomiti. Inizia sugli ampi pendii della sella Cuca sul Seceda, passa rocce geologicamente interessanti con ampie e lunghe curve attraverso il bosco, prosegue attraverso un canyon naturale e termina in Val d’Anna a Ortisei. Lunghezza 10.000 m, dislivello 1.273 m, pendenza media: 18%.



Pilat: La Nuova (apertura inverno 2022) - L'ex discesa naturale scorre attraverso i boschi rocciosi dall'Alpe di Siusi a Ortisei e si presenta oggi come una spettacolare e tortuosa pista forestale con una vista unica su tutta la Val Gardena. Lunghezza 1300 m, dislivello 623 m, pendenza media: 34%.



Per maggiori informazioni: www.valgardena.it