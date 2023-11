Storia e natura: i castelli più belli edificati sulle Alpi

Oggi sono luoghi affascinanti da visitare, per scoprire pagine di storia , per rivivere vicende del passato e per ammirare splendidi panorami . Le zone di confine ne sono particolarmente ricche, come pure le regioni montuose, grazie ai punti strategici dai quali era più facile sorvegliare il territorio circostante. Ecco allora dieci splendidi castelli di montagna, tutti da scoprire e da visitare.

CASTELLO SABAUDO, Gressoney Saint Jean, Valle d’Aosta - Un castello che fa subito pensare a molti manieri delle fiabe: Castel Savoia fu costruito a fine Ottocento come villa di piacere per volere della Regina Margherita di Savoia. Inaugurato nel 1904 in uno dei punti più panoramici della zona, ha ospitato le vacanze della regina per una ventina d’anni. Si trova ai piedi del Colle della Ranzola, in una località chiamata non a caso “Belvedere”, dalla quale si gode una splendida vista su tutta la vallata fino al ghiacciaio del Lyskamm.



CASTEL TIROLO, Tirolo, Bolzano - Un tempo residenza dei Conti di Tirolo, i quali vi abitarono fino al 1420 quando la residenza venne spostata a Innsbrick, è stato uno dei più importanti della regione, tanto da darle il suo nome. Il castello vide il suo massimo splendore nel XIV secolo, dopo di che cominciò la sua decadenza. Nell'Ottocento il maniero fu acquistato dalla città di Merano che, poco dopo, lo regalò all'Imperatore Francesco I. Alla fine del secolo Castel Tirolo fu restaurato in stile neogotico e oggi è di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano.



CASTELLO BESENO, Folgaria, Trento - Castello Beseno, situato nei pressi di Folgaria, è la più grande struttura fortificata del Trentino. Sorge sulla sommità di una collina strategicamente importante perché domina tutta la vallata circostante. Il primo nucleo della fortezza risale al XII secolo; nel 1470 fu concesso in feudo ai conti Trapp, nobile famiglia della Stiria, fedeli alla famiglia imperiale austriaca. Semidistrutto da un incendio, fu ricostruito e trasformato in residenza. Abbandonato nel 1800, fu infine donato alla Provincia Autonoma di Trento, che dopo un accurato restauro ne ha fatto una delle sedi distaccate del museo del Castello del Buonconsiglio.

CASTELLO DI VERRES, Valle d’Aosta - Situato all'imboccatura della Valle d'Aosta, il castello risale agli anni 1360-1390. Edificato su uno sperone di roccia che domina da un lato il fondovalle aostano e dall'alto l'accesso alla valle d'Ajas, ha forme squadrate e poderose, ingentilite da finestre a bifore. È stato per secoli, dalla fine del Trecento all'inizio dell'Ottocento, proprietà e dimora dei signori di Challand, potenti feudatari valdostani.



CASTEL THUN, Vigo di Ton, Val di Non, Trentino- Costruito verso la metà del XIII secolo e sede della potente famiglia dei Thun, è un esempio fra i più interessanti di architettura castellana trentina, dalla struttura tipicamente gotica e circondata da un imponente complesso di fortificazioni con torri, bastioni, fossati e cammini di ronda. Gli interni sono ancora riccamente arredati e impreziositi da numerose opere di pregio: da non perdere è la meravigliosa Stanza del Vescovo, riccamente arredata e rivestita in pino cembro.



CASTELLO DI TAUFERS, Campo di Tures, Alto Adige - Immerso nella fitta vegetazione delle Alpi nel comune di Campo Tures, nelle Valli di Tures e Aurina, è uno dei più grandi castelli dell’Alto Adige, utilizzato spesso come set per film e fiction. Il castello fu fatto edificare nel Duecento dai Signori di Tures e trasformato in abitazione nel Quattrocento e nel Cinquecento. Dagli anni Settanta è di proprietà dell'Associazione Südtiroler Bergeninstitut, che si occupa della sua conservazione. La leggenda narra che alcune stanze del maniero siamo infestate ancora oggi dallo spirito di Margarete, ultima erede della famiglia Taufers, assassinata il giorno delle sue nozze con l'uomo da lei amato ma considerato di lignaggio non adeguato dalla famiglia di lei.

CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN, Baviera, Germania - È uno castelli più celebri d'Europa e vero emblema di romanticismo. Fu costruito alla fine dell'Ottocento per un capriccio del re Ludwing II di Baviera ed è sempre stato un luogo di visita, aperto al pubblico già dal 1886. Walt Disney si è ispirato alla struttura per disegnare alcuni tra i manieri dei suoi film d'animazione, tra cui quello della Bella Addormentata nel Bosco. Ogni anno è visitato da circa un milione e mezzo di persone.



CHÂTEAU DE TOURBILLON, Canton Vallese, Svizzera - Complesso fortificato a nord est della città vecchia di Sion, su una collina rocciosa che sovrasta la pianura circostante. Fu costruito alla fine del XIII secolo sotto la direzione del vescovo Boniface de Challant. Nel corso della storia ha subito varie vicende, tra cui un disastroso incendio nel Settecento. Restaurato nel secolo successivo, oggi è in parte visitabile nei mesi primaverili ed estivi.



CASTELLO DI TALLARD, Alte Alpi, Francia - Sorge alla sommità di una scarpata dalla quale domina il villaggio omonimo e la pianura della Durance, nel dipartimento francese delle Hautes-Alpes. La cinta muraria ha forma poligonale con torri rotonde agli angoli mentre le architetture mescolano lo stile medievale con quello rinascimentale. La visita permette di scoprire le dimore signorili, fiancheggiate da torri e abbellite da finestre a bifore, la cappella di St. Jean in stile gotico fiammeggiante, il corpo di guardia, e soprattutto un meraviglioso panorama sulla vallata circostante.



FORTEZZA DI KUFSTEIN, Austria - Domina da una collina la città di Kufstein ed è una tra le costruzioni di epoca medievale più grandi e più importanti del Tirolo: la sua posizione strategica domina il punto in cui la valle dell'Inn si restringe e dalla quale è facile controllare l'accesso alle Alpi. Oggi la fortezza è una celebre meta turistica che attrae molti viaggiatori: da non perdere il concerto di mezzogiorno del suo celebre "Organo degli Eroi" (Heldenorgel), l'organo a cielo aperto più grande del mondo, le cui note si sentono in tutto il villaggio e in buona parte della vallata.