Foliage: dove i colori d'autunno si riflettono sull'acqua

Dieci luoghi del mondo in cui laghi, fiumi e specchi d’acqua amplificano la magia dei boschi nelle loro livree autunnali

Uno spettacolo magnifico che invita alla full immersion nei boschi, scoprendone l’intensa bellezza in questa stagione dell’anno.

I boschi d’ autunno si accendono di colori prima di scivolare nel grigio dell’inverno: gli alberi vivono la loro stagione più affascinante e invitano i viaggiatori al foliage : questo termine inglese significa, alla lettera, “fogliame”, mentre nella sua accezione più utilizzata descrive i boschi nei loro colori autunnali e la consuetudine di passeggiare nella natura per contemplarne la bellezza autunnale .

LAGO DI DOBBIACO, Alto Adige - È un piccolo lago alpino, di origine franosa, situato in Val Pusteria a un centinaio di chilometri da Bolzano, al confine tra il Parco Naturale Tre Cime e il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies. Il lago è piuttosto piccolo, con un perimetro di 4,5 km.: sulle sue sponde si snoda un sentiero didattico allestito nel 2000 con pannelli informativi che forniscono informazioni su flora e fauna locali.



LAGO DI CAREZZA, Alto Adige - Un altro piccolo lago alpino, situato nell'alta Val d'Ega, a un'altitudine di 1534 metri, situato stavolta nel comune di Nova Levante, sotto le pendici del massiccio del Latemar. Il lago è incastonato tra fitti boschi, nei quali si sviluppa gran parte dei 500 chilometri di sentieri della zona, per escursioni a piedi o in mountain bike.



LAGO KÖNIGSSEE, Paro Nazionale di Berchtesgaden, Germania – Il nome di questo incantevole laghetto della Baviera significa, alla lettera “Lago del re”. Il colore verde smeraldo delle sue acque dipende da particelle minerali presenti nell’acqua e rimaste in sospensione dopo il disgelo di un ghiacciaio, e responsabili di un particolare effetto di dispersione della luce. È una delle attrazioni naturalistiche più visitate di questa parte della Germania.

HALLSTATT, AUSTRIA - Uno splendido borgo lacustre, patrimonio dell'Umanità Unesco, incastonato tra le montagne del Salzkammergut, nell’Austria centro settentrionale. Il centro del paese è costituito da splendidi edifici cinquecenteschi in stile alpino, mentre i dintorni del villaggio sono ammantati di boschi, i cui colori, riflettendosi nelle acque del lago, creano uno scenario magico.



ISOLA DI SKYE, Scozia - Un luogo che in autunno offre scenari magici è la Scozia, L'isola di Skye, la più grande delle Ebridi Interne, ha un paesaggio aspro, con una costa alta e frastagliata, penisole, stretti laghi e un interno montuoso. I colori dell'autunno trasformano il paesaggio rendendolo ancora più affascinante.



TEMPIO DAIGO-JI, KYOTO, Giappone - Il foliage in Giappone è un'attrattiva turistica che si affianca a pieno titolo, nell'apprezzamento dei viaggiatori, allo spettacolo della fioritura dei ciliegi. I giardini curatissimi che circondano i templi situati nei pressi della città giapponese sono il luogo ideale per contemplare il colore rosso delle foglie dei liquidambar, una scenografica varietà di acero rosso, molto apprezzato proprio per il colore autunnale delle sue foglie.



LAGO DEI CINQUE FIORI, Valle del Jiuzhaigou, Cina – Un luogo di bellezza surreale, tanto da sembrare uscito da un dipinto impressionista. Si trova nella riserva naturale dello Sichuan, celebre per le sue cascate, per i suoi laghetti e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1992. Il Lago dei cinque fiori deve il suo nome alla particolare colorazione delle sue acque che sembrano riflettere un giardino in fiore. La sua colorazione è dovuta ai minerali che si trovano sul fondale e alle piante autoctone che vi crescono.

ONTARIO, Canada - Uno dei luoghi al top in cui dedicarsi al foliage c'è, naturalmente, il Canada, con i suoi grandi spazi e la natura incontaminata. L'Ontario con le sue foreste e i suoi laghi, è una delle zone più belle e selvagge.



MAINE, Stati Uniti - Il Maine è uno degli stati più settentrionali degli USA, nel New England, al confine con il Canada. Anche qui, i grandi spazi e la natura selvaggia offrono paesaggi autunnali spettacolari: oltre i quattro quinti della sua superficie sono ricoperti da foreste e da laghi e in autunno lo spettacolo è davvero superbo.



LEH LADAKH, India - Leh Ladakh è una zona nell'estremo lembo settentrionale del Paese, vicino alla catena montuosa del Karakorum. Le temperature autunnali in India sono molto miti: per questo è particolarmente piacevole passeggiare tra gli alberi coperti di bellissimi colori.