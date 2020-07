Città nella roccia: ecco le più belle d’Italia

Italia magica: i borghi nella roccia Matera, la città dei Sassi Istockphoto 1 di 10 Craco (Matera), il borgo fantasma Istockphoto 10 di 10 Pentedattilo (Reggio Calabria) Istockphoto 10 di 10 Sant'Agata dei Goti (Benevento) Istockphoto 10 di 10 Civita di Bagnoregio (Viterbo) Istockphoto 10 di 10 Calcata (Viterbo) Istockphoto 10 di 10 Vitorchiano (Viterbo) Istockphoto 10 di 10 Manarola, Cinque Terre Istockphoto 10 di 10 Pitigliano (Grosseto) Istockphoto 10 di 10 Todi (Perugia) Istockphoto 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Alcuni sono celeberrimi, altri sono meno noti, ma non per questo meno affascinanti: ecco dieci borghi d’Italia di antica origine e di fascino spettacolare. Si trovano lungo tutto lo Stivale, con una certa concentrazione nell’Italia Centrale, ma hanno in comune una particolarità: sembrano sorgere direttamente dalle rocce sulle quali sono stati edificati. Sono circondati da panorami mozzafiato e nascondono al loro interno veri gioielli di bellezza.