Si apre la stagione bianca: ecco dove sciare

Valle d'Aosta - Piste prossimamente aperte tra i “quattro giganti delle Alpi” ovvero il Monte Bianco, il Monte Cervino, il Monte Rosa e il Gran Paradiso. La valle d'Aosta comprende cinque grandi comprensori sciistici e numerose stazioni adatte a tutta la famiglia: Breuil-Cervinia, già aperto, Courmayeur,La Thuile, Monte Rosa e Pila che aprono il 27 novembre. A Cervinia in particolare, si scia da tempo sul Plateau Rosa. Sul versante italiano sci ai piedi in Valtournanche; Torgnon in attesa di conferma per il 27-28 novembre; Chamois dal 4 all’8 dicembre e tutti i giorni dal 18 dicembre fino al 3 aprile 2022.



Valtellina - La Valtellina è pronta per dare il via alla tanto attesa stagione invernale. Il 27 novembre gli impianti di risalita di diverse località aprono ufficialmente le porte, pronti ad accogliere i numerosi turisti che attendono questo momento dell’anno per poter scivolare sugli sci su lunghe distese ricoperte di neve. La Valtellina, con le sue rinomate località sciistiche, da Livigno a Bormio passando per Valmalenco, Aprica (apertura impianti 4 dicembre) e Madesimo, è pronta quindi per dare il via alla stagione invernale. Qui, con gli oltre 400 chilometri di piste per lo sci, snow park e babypark, sia principianti sia esperti potranno trovare tracciati adatti a tutti, con particolare attenzione ai bambini. Nei vari comprensori, infatti, è possibile trovare attrezzature, scuole specializzate e maestri di sci.



Bormio – Il 27 novembre riaprono gli impianti di Bormio e di Santa Caterina di Valfurva, mentre Cima Piazzi riapre il 4 dicembre mentre il 18 dicembre completa l’offerta anche l’impianto di San Colombano. Fra le novità, skipass scontati per famiglie, studenti e gruppi, sci notturno a Bormio e Santa Caterina, Family Bob a Cima Piazzi e poi ritornano le gare di sci alpinismo, che anticipano quelle delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’offerta sciistica è resa più accattivante dalla possibilità di chiudere la giornata con un tuffo nelle calde acque termali dei tre stabilimenti del territorio, ovvero Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi e Bagni Vecchi.



Livigno - Anche Livigno ai blocchi di partenza per dare il via ufficiale alla stagione invernale dal prossimo 27 novembre, giorno in cui sarà possibile tornare a indossare gli scarponi per divertirsi sulla neve grazie a oltre 115 km di piste da sci e impianti di risalita. In quanto destinazione d’eccellenza per gli sport outdoor, la proposta di Livigno per godersi un soggiorno active, ma anche rigenerante, include fat bike, pattinaggio su ghiaccio all’Ice Arena, escursioni a cavallo o in motoslitta, arrampicata su ghiaccio, spettacolari esperienze in quota. A completare il soggiorno, una serie di piacevoli esperienze, come una giornata all’insegna del relax e del divertimento a misura di famiglia ad Aquagranda e lo shopping esclusivo lungo il chilometro di boutique, negozi specializzati e monomarca che animano il centro.



SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta – Già dal 20 novembre si può sciare nella SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena. Sono stati aperte, fra l’altro, le telecabine Grosté e Spinale. telecabine Grosté, la telecabina Spinale Un meteo particolarmente generoso che ha già offerto abbondanti nevicate consente alla SkiArea più ampia del Trentino di anticipare la stagione e regalare ai tanti appassionati di sport invernali la possibilità di godersi le prime sciate della stagione. Dal 27 novembre, poi, a Madonna di Campiglio apriranno altri impianti. Seguiranno il 3 dicembre quelli di Pinzolo e, il giorno successivo, il 4 dicembre quelli di Folgarida Marilleva.



Pontedilegno-Tonale - Una delle prime ski area ad aprire e una delle ultime a chiudere: le sue peculiarità rendono il comprensorio Pontedilegno-Tonale il luogo perfetto per recuperare il tempo perduto nella stagione sciistica dello scorso anno. Oltre 100 chilometri di piste a cavallo tra alta Valle Camonica e alta Val di Sole, servite da 28 impianti e distribuite su un’area geografica molto ampia e anche sopra a un ghiacciaio, fino a 3.000 metri di altitudine. Ciò permette di tenere aperti gli impianti anche quando in altre località sciistiche la stagione è già terminata, sfruttando le piacevolissime giornate di primavera e post-pasquali. È il caso del Ghiacciaio Presena, sopra al Passo Tonale, dove già si scia. Il resto del comprensorio apre dal 27 novembre. Alle piste del Presena si affiancano quelle dell’ampio anfiteatro naturale del Tonale, completamente esposto al sole, quelle di Ponte di Legno, tracciate nel mezzo di fitte abetaie in uno scenario di incomparabile bellezza e, infine, quelle di Temù, ampie e panoramiche all’interno dei boschi del Parco dell’Adamello. Tutte le aree sono peraltro collegate sci ai piedi. Il massimo per qualunque tipo di sciatore.



Dolomiti - Dolomiti Superski, area bianca che raggruppa 12 comprensori sciistici nelle valli dolomitiche dell’Alto Adige, del Trentino e del Bellunese. In particolare queste saranno le piste aperte dal 27 novembre 2021: Cortina d’Ampezzo nella zone sciistiche Ra Valles e Faloria; Plan De Corones; Carezza; Arabba-Marmolada; Tre Cime Dolomiti; Val di Fiemme - Obereggen; San Martino di Castrozza - Passo Rolle; Civetta. Dal 4 dicembre 2021 invece apriranno i comprensori Alta Badia; Val Gardena-Alpe di Siusi; Val di Fassa; Gitschberg; Jochtal; Bressanone–Plose; Alpe Lusia/San Pellegrino. La stagione si chiuderà nelle prime settimane di aprile 2022.