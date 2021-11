Dolomiti Superski, al via la stagione sciistica

Dolomiti Superski , che raggruppa 12 comprensori sciistici nelle valli dolomitiche dell’Alto Adige, del Trentino e del Bellunese, prevede le prime aperture di impianti e piste per sabato 27 novembre , per poi andare a pieno regime dal weekend successivo, ovvero dal 4 dicembre in poi. Una sintesi delle aperture.

Il Dolomiti Superski è il maggiore comprensorio sciistico d'Italia che si sviluppa su circa 3.000 km² del Triveneto e che comprende gran parte delle piste da sci invernali delle Dolomiti, per un totale di 1.246 km di piste suddivise in 12 diverse zone sciistiche. Di questi 500 km sono collegati "sci ai piedi".



Aperture in novembre e dicembre - In particolare queste saranno le piste aperte dal 27 novembre 2021: Cortina d’Ampezzo nella zone sciistiche Ra Valles e Faloria; Plan De Corones; Carezza; Arabba-Marmolada; Tre Cime Dolomiti; Val di Fiemme - Obereggen; San Martino di Castrozza - Passo Rolle; Civetta. Dal 4 dicembre 2021 invece apriranno i comprensori Alta Badia; Val Gardena-Alpe di Siusi; Val di Fassa; Gitschberg; Jochtal; Bressanone–Plose. La stagione si chiuderà nelle prime settimane di aprile 2022.



Le novità - Tra le novità di questa stagione a Cortina segnaliamo la Nuova cabinovia ad agganciamento automatico “Son dei Prade – Cianzopé – Bai de Dones” collega l’area sciistica “Tofana” con l’area sciistica “Cinque Torri – Col Gallina – Lagazuoi”. Nuova seggiovia ad agganciamento automatico “Pian di Ra Valles – Ra Valles – Bus di Tofana”, sostituisce le omonime seggiovie esistenti. A Carezza ci sarà una nuova cabinovia ad agganciamento automatico “König Laurin 1 + 2”, sostituisce le omonime seggiovie esistenti, collegando Malga Frommer con il Rifugio Coronelle/Laurin’s Lounge.



Per maggiori informazioni: www.dolomitisuperski.com