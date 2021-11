Racconto d'autunno al Parco Nazionale del Gran Paradiso

La Natura si prepara sapientemente all’arrivo delle temperature più rigide, godendo dell’ultimo piacevole tepore di giornate che via via si accorciano. La stagione trasforma il Parco Nazionale Gran Paradiso in un quadro perfetto che incanta mentre i fugaci incontri con gli abitanti della foresta emozionano.



Esperienze indimenticabili - È il momento giusto per una passeggiata che profuma di terra umida e ha il suono delle foglie che si frantumano croccanti al passaggio, tra i boschi di faggi che virano al rosso nel Vallone del Roc sul versante piemontese, o tra i larici che popolano un po' tutto il parco, con particolare spettacolarità nel bosco monumentale di Artalle, sul versante valdostano. Per esser certi di avere un’esperienza indimenticabile, immergendosi in una natura meravigliosa, imparando a riconoscere le tracce nascoste degli animali selvatici, con possibilità di avvistarli nel loro quieto mondo, scoprendo magari dove si aggirino i camosci e gli stambecchi trepidanti per la prossima stagione dell’amore, è fondamentale affidarsi all’esperienza delle Guide del Parco, custodi della natura e profondi conoscitori delle abitudini degli animali del bosco.



Guide specializzate - Ma per apprezzare appieno la magia della natura occorre fare un’esperienza immersiva di più giorni, con la giusta lentezza, al ritmo delle stagioni, dormendo in loco e scoprendo le peculiarità dei luoghi. Ecco perché il Parco ha avviato un percorso di certificazione di pacchetti a Marchio di Qualità nei confronti di Tour Operator che coinvolgono le Guide del parco e le aziende già certificate Marchio di Qualità. Verticalife ha già ottenuto la certificazione del Parco per diversi pacchetti con proposte autunnali per famiglie, attività fotografica in compagnia di una guida esperta, un giro in MB intorno allo splendido Lago di Ceresole e un’interessante esperienza di yoga, per un approccio più profondo con la natura e di benessere del corpo e della mente. Ma ci sono anche iniziative per osservare i camosci nel periodo degli amori ed escursioni al Vallone di Roc.



Per maggiori informazioni: www.pngp.it